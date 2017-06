In beeld: Glazen kubus trekt licht naar binnen in negentiende-eeuwse stadswoning

Toen de eigenaars contact opnamen met de architecten, speelden ze nog niet met het idee om de woning te vergroten of om ze dieper te maken. Ze wilden gewoon dat alle aandacht vanuit de keuken en de eetkamer (die enkele meters meer naar achter lag) naar de tuin zou gaan. Anne had het oorspronkelijk zielloze stadstuintje in de loop der jaren immers in een weelderig stukje groen omgetoverd. Om het zwaartepunt van het huis naar de tuin te verplaatsen, werkten architecten Sibrine Durnez en François-Xavier Martiat een glazen volume uit dat werd ingepast tussen de bestaande keuken en de gemene muur.

Het creëert zo een opening naar buiten maar tegelijk ook een slimme afscheiding. Opening kwam er dankzij de transparantie en de extra ruimte die in de keuken ontstond. De afscheiding tussen de tuin en het voormalige koertje bood ruimte voor een patio tussen de gemene muur, de keuken en de eetkamer. Het resultaat is een "samenhangend geheel", om het met de woorden van François-Xavier Martiat te zeggen.

Tekst: Vanessa Uyttenhove