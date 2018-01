In beeld: Gezellige uitbreiding van fermettewoning én tuin

De viergevelwoning die de eigenaars in 1986 kochten, ligt aan het einde van een privéweg, naast een verkaveling met een handvol woningen. Het perceel naast de woning werd echter nooit bebouwd. Toen het na een aantal jaren opnieuw te koop kwam, zagen de eigenaars hun kans schoon om niet alleen hun woning maar ook hun tuin uit te breiden. Ze droomden van een gezellige ontvangstplek voor vrienden en familie, met een keuken, eetkamer, zithoek en terras in één doorlopende ruimte.

Toen moest er enkel nog een architect worden gevonden om hun dromen te realiseren. Niet ver van bij hen zagen ze hoe Jean-Marc Douhard van bureau Quattro Concept zijn huis had getransformeerd. De beslissing was snel gemaakt. "We waren meteen weg van de renovatie, die helemaal strookte met het hedendaagse karakter dat we voor onze uitbreiding voor ogen hadden."

Tekst: Stephan Debusschere

Uit: Ik Ga Bouwen 404