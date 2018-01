In beeld: Flat met alle typische gebreken uit jaren '50 ondergaat luchtige metamorfose

Soms laat het lot alle puzzelstukken mooi in elkaar vallen. Toen vastgoedmakelaar Julien toevallig in een levendige wijk in Ukkel moest zijn, viel zijn oog er op een huis dat te koop stond. Het zat ingeklemd tussen twee hogere gebouwen, maar met zijn oordeelkundige blik zag de jongeman meteen het potentieel: drie te renoveren appartementsverdiepingen en de mogelijkheid om extra volume bij te bouwen op het dak. De zaak was snel beklonken. Maar het lot had nog meer in petto. Op het moment van de verkoop maakt Julien kennis met architecte Françoise Vogeleer, en het klikt meteen tussen hen. Wat begon als een gezamenlijk renovatieproject, leidde uiteindelijk tot huiselijk geluk voor hen beiden!

Facelift

De bedoeling was dat de nieuwe eigenaar na een grondige renovatie zijn intrek zou nemen op de tweede verdieping. Sinds de bouw van de woning in de jaren 1950 hadden er geen vernieuwingen plaatsgevonden. Het appartement vertoonde dus alle typische gebreken uit die periode: weinig licht, krappe kamers, ingewikkelde circulatie, verouderde technieken... Kortom, een weinig benijdenswaardig plaatje. Het donkere centrale vertrek lag geïsoleerd achter deuren en het kleine keukentje achteraan was enkel bereikbaar via de minuscule badkamer. Françoise Vogeleer zorgde echter voor een complete metamorfose. Haar plannen resulteerden al snel in een lichtovergoten en modern interieur.

Lees de volledige reportage in Ik Ga Bouwen 405.

Tekst: Marie Delooz