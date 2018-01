In beeld: Een interbellumwoning met een hart van steen

Jo en haar echtgenoot Jan vonden deze rijwoning in Aarschot na een lange zoektocht. "Eigenlijk was huizen in het oog houden al langer een hobby van mij, al bleef het niet alleen bij kijken want we zijn ook vaak ter plaatse gegaan", vertelt Jo. "Veel huizen waren toe aan kleiner opknapwerk, maar we zochten een woning waar ik volledig mijn ding mee kon doen. Een totaalrenovatie waarbij ik de oude sterktes van een pand wilde combineren met nieuwe elementen. Deze woning was liefde op het eerste gezicht. Voor mij toch. Jan had wat overtuiging nodig (lacht). Dat had te maken met de gevel. Toen de oude glas-in-loodramen er nog in stonden, maakten die maar weinig indruk op hem."

Ter hoogte van het huis met die gele gevel reiken aan de overkant metershoge bomen weelderig naar de hemel. Opvallend, in een straat die verder volledig bestaat uit rijhuizen. Dat groene uitzicht speelde een belangrijke rol, zowel voor- als achteraan de woning. "De tuin hiertegenover hoort bij een beschermde notariswoning en is echt een klein bos. Onze eigen tuin sluit op zijn beurt aan bij een groot, groen binnengebied. Wanneer we de ramen openzetten, hoor je talloze vogeltjes op de achtergrond. Dat had ik niet voor mogelijk gehouden in het midden van een stad."

Tekst: Anja Giegas

Uit: Ik Ga Bouwen 404