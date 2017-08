In beeld: Een huis met binnenplein

Het project van architect Gert De Leersnyder, in Mechelen, is er een uit die laatste categorie. Je wandelt zo voorbij de grote poort, die je misschien wel doet vermoeden dat hier jaren geleden een atelier was gevestigd. "Het gebouw is bijna honderd jaar oud. Eerst was het een meubelfabriek. Later heeft een drukker hier een opslagplaats gemaakt. En dan werd het een sportclub. Uiteindelijk hebben wij het gekocht van een elektrisch installateur die de ruimte veel te groot vond."

Gert en zijn vrouw kochten het pand samen met vrienden. "Het waren zij die er ons op attent gemaakt hadden. Eigenlijk wilden ze graag een huis bouwen. En ze hadden ook een stuk grond op het oog. Maar alvorens te beginnen, vroegen ze mij als architect om ook eens te kijken naar dit gebouw om de mogelijkheden ervan in te schatten. Het was een donker hol met groene plafonds en overal beton. Alles was volgebouwd. En toch had het iets."

Tekst: Wim Deloof