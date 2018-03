In beeld: Een boomhut in de stad

De woning is opgetrokken op een langwerpig perceel waarop tot voor kort enkel de woning van de bouwheren stond, aan één kant van het perceel. Aan de andere kant een hoge tuinmuur die het eigendom afbakent, met daarin een houten poort. Via die poort konden de bewoners hun voertuigen op het terrein parkeren. Aanvankelijk wilden ze er gewoon een carport laten optrekken. Pas later groeide het idee om er twee wooneenheden op te bouwen en deze te verhuren. "Toen het project eenmaal gelanceerd was, wonnen we advies in bij het CCAT (Commission de consultation d'aménagement du territoire, de Waalse adviescommissie voor ruimtelijke ordening, red.) om te weten of er stedenbouwkundige beperkingen golden. Volgens het sectorplan bevindt het bouwterrein zich immers in een woonzone en een oud beschermd centrum", aldus de architecten van l'Atelier Meunier Westrade. Het waren behoorlijk strenge beperkingen met betrekking tot het volume en de te gebruiken materialen.

Boomhut als inspiratie

De architecten wilden in de bestaande opening een structuur plaatsen die de aanpalende elementen - de tuinmuur en de gemene muur - zou omarmen, een beetje zoals een boomhut. Dat was dan ook het uitgangspunt. Het gebruik van hout lag dus voor de hand. "Een houten frame bekleed met shingles paste in onze ogen het beste in die geest van een boomhut, qua bouwwijze en qua uiterlijk".

De aanwezige stenen muur werd eveneens in de verf gezet door de bestaande openingen die in de loop der jaren waren opgevuld, mee in het project op te nemen. "Uiteindelijk leunt het resultaat sterk aan bij wat we aan het CCAT hebben voorgesteld. Maar toch niet helemaal: het nieuwe gebouw lijkt namelijk wel op de buitenmuur te rusten, maar doet het niet. Omwille van de stabiliteit was dat technisch onmogelijk. We moesten dus een nieuwe fundering graven waarin stalen kolommen werden vastgezet die het hele gebouw ondersteunen."

Tekst Stephan Debusschere

Ik Ga Bouwen 409