In beeld: Duet van hout en beton in deels beschermde rijwoning

Architect Nicolas Blondeel van Enplus Architecten wist na zijn eerste ontmoeting met Matthias en Lien al dat hij hen zou helpen met hun verbouwingen. "Het klikte meteen en het stuk dat ze volledig zelf gerenoveerd hadden beviel me omdat het strak, sober, in de hand gehouden en toch gezellig was. Het was duidelijk dat we op dezelfde golflengte zaten", zegt hij. Ook Matthias en Lien hadden onmiddellijk een goed gevoel.

Renovatie in twee fases

Inmiddels is het acht jaar geleden dat ze de rijwoning kochten in Geraardsbergen, de gemeente waar ze zelf opgroeiden. Hoewel ze het huis voor een prikje hadden kunnen kopen, wilden ze toch nog enkele jaren sparen voor een degelijke renovatie. "We pakten daarom enkel het voorste deel aan: elektriciteit en sanitair werden vernieuwd, er kwam nieuw parket, we lieten een wandmeubel op maat maken voor het salon, de muren werden opnieuw gepleisterd en de oorspronkelijke binnendeuren knapten we zelf op. De ramen, het dak en het achterste gedeelte lieten we nog even voor wat het was, ook al was dat niet evident: de keuken achteraan was oud en we moesten via een krakkemikkige trap naar de al even oude badkamer op de eerste verdieping.

Het middelste stuk had dan weer een beschadigd dak van golfplaten met daarin een lichtkoepel. Als het geregend of gesneeuwd had, sijpelde het water naar binnen. Na drie jaar was het niet meer leefbaar en stonden we voor de keuze: ons huis verkopen of het grondig verbouwen. Het werd het laatste", vertelt Lien. Matthias wou dat het achterste gedeelte radicaal anders zou zijn dan het voorste en dacht meteen aan Enplus Architecten. Hij had ooit een reportage gezien over een van hun projecten en die had een indruk nagelaten.

