In beeld: Deze knappe lofts zijn vooruit op hun tijd

Molenbeek dankt zijn naam aan de vele waterlopen op het gebied. Logisch dus dat er zich twee eeuwen geleden veel industrie begon te vestigen. Een van die bedrijven, die er zich in de loop der jaren installeerde, was Pyrex. Bij het grote publiek bekend van de vuurvaste glazen schotels, maar ook fabrikant van glaswerk voor laboratoria. Vandaag zit in het gebouw Architectslab, het architectenbureau van Peter-Paul Piot en William Froidmont.

"Een kleine 100 jaar geleden - in de jaren 1920 - zijn hier twee gebouwen neergezet: een herenhuis dat dienstdeed als kantoor en daarachter een depot. Ongeveer tien jaar later is dan een tweede depot gebouwd. Ze stockeerden hier producten voor de medische sector: kolven, pipetten... Pyrex gebruikte die loodsen tot in de jaren 1950, de kantoren nog iets langer. Daarna kwam er een groothandel in groenten en fruit."

Doordat veel depots in de Maritiemwijk niet afgestemd waren op bevoorrading door grote vrachtwagens, kwamen ze met de jaren leeg te staan. Hetzelfde lot onderging het depot van Pyrex. Een buitenkans voor de twee architecten uit Limburg, die samen in Sint Lucas Brussel gestudeerd hadden. In 2002 waren ze hun bureau begonnen. En na twee jaar gingen ze op zoek naar een locatie in Brussel. "We zochten iets van 400 m² voor een kantoor en een loft voor Peter-Paul. Uiteindelijk werd het 4.000 m²."

Tekst Wim Deloof

