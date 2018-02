In beeld: cocon van licht op de zolderverdieping

De bewoners kochten dit huis in de Brusselse gemeente Elsene in 1984. Ze wilden een winkel inrichten op het gelijkvloers - die trouwens nog steeds bestaat - de twee verdiepingen omvormen tot appartementen die ze konden verhuren. De zolder op de derde verdieping omvatte twee niveaus. Nadat de winkel en de twee appartementen klaar waren, startten ze met de werken op zolder. Daar kwam echter heel wat bij kijken: de verzakte schoorsteen van de buren had gaten gemaakt in het dak en de vloeren waren door huiszwam aangetast. Het koppel greep de vernieuwing van het dak aan om achteraan plaats te maken voor een groot schuifraam en een terras. Voor die werken hadden ze een bouwvergunning nodig.

Dertig jaar later wonen de eigenaars in het buitenland. Ze besloten om die ruimte onder het dak - waar ze verblijven als ze in Brussel zijn - te moderniseren en te optimaliseren. Ze namen hiervoor contact op met architect Le-Nhu Dao, die op zich niets aan de configuratie van de ruimtes veranderde.

Lees de hele reportage in Ik Ga Bouwen 408.

Tekst: Stephan Debusschere