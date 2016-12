In beeld: Brusselse stadswoning ondergaat heldere transformatie

Deze bel-etagewoning in Elsene dateert uit de jaren 1920-1930. Toen de eigenaars ze kochten in 2014, was ze nog niets veranderd. Alles was er op zijn zachtst gezegd verouderd. "Alle technieken van weleer waren nog in gebruik", herinnert architect Thomas Vanwindekens zich. Ik heb nog maar zelden huizen zoals deze gezien waarin elke kamer haar eigen gasbrandertje had! Naast het verwarmingssysteem moesten ook alle leidingen, de elektriciteit en de afwatering worden vervangen."

Ook het dak, de sanitaire voorzieningen, bijna alle vloeren en zowat de hele afwerking werden vernieuwd. Die ingrijpende renovatie gebeurde volgens het "klassieke" stramien dat de eigenaars voor ogen hadden: een grote leefkeuken, een eigen ruimte voor de ouders met dressing en badkamer, twee kinderkamers met badkamer, een logeerkamer met doucheruimte en een bureau. Daarbovenop wensten ze uiteraard zo veel mogelijk natuurlijk licht binnen te halen.

