In beeld: Bescheiden rijhuis wordt opengetrokken

Het was een klein huis zonder veel karakter, maar de ligging was doorslaggevend: een populaire buurt in het hogere gedeelte van Luik, dicht bij het stadscentrum, met een weids uitzicht op de Vurige Stede. Een smalle straat met rijwoningen, weinig verkeer en hartelijke contacten tussen de buren.

De woningen die hier te koop worden gesteld, zijn meestal meteen weer weg. "Toen het huis op de markt kwam, konden we niet meteen gaan kijken", weet architect en eigenares Corinne Simon nog goed. We dachten dat het wel snel verkocht zou zijn, maar dat was niet het geval. Bij ons eerste huisbezoek wisten we meteen waarom: het zag er niet bepaald aantrekkelijk uit."

Er waren werken aan de gang in het relatief kleine huis, en de ruimtes waren moeilijk leesbaar. Je had er wel wat verbeeldingskracht voor nodig. "Ik had mijn bedenkingen bij de mogelijkheden en de oppervlakte. Een huis vinden als architect is niet eenvoudig. We zijn erg veeleisend! Er was veel werk aan de winkel, maar de staat van het huis liet voldoende speelmarge. We kenden de buurt een beetje, en het uitzicht en de tuin deden ons overstag gaan. Het potentieel was er."

Lees de hele reportage in Ik Ga Bouwen 408.

Tekst: Anne-Catherine De Bast