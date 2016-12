'Grootste passiefhuis van Europa' staat in Brussel

Tegen midden 2017 zullen de Brusselse dienst voor arbeidsbemiddeling Actiris, VDAB Brussel en Bruxelles Formation onder één dak huizen, in de Astrotoren. Het gebouw werd tijdens de voorstelling ook omschreven als "het grootste passiefhuis van Europa".

Afgelopen week namen 900 medewerkers van Actiris hun intrek in het gebouw. Het oude Anspachgebouw waar Actiris voorheen huisde was volgens Chapelle niet meer conform de voorschriften, te klein en met hele hoge werkings- en onderhoudskosten. Begin december maken de collega's van VDAB Brussel de verhuis naar de Sterrenkundelaan. Midden 2017 is het beurt aan de medewerkers van Bruxelles Formation. Dan zullen er meer dan duizend mensen werken, die jaarlijks meer dan 150.000 mensen zullen ontvangen. In totaal is er meer dan 35.000 m2 beschikbare ruimte.

De Astrotoren is 170 meter hoog. Het kantoorgebouw werd gebouwd in 1974, maar kreeg de voorbije jaren een grondige opfrissing. Vooral de nieuwe gevel draagt bij tot de hoge energie-efficiëntie van het gebouw: de isolatiedikte in de buitenwanden bedraagt 20 cm, in het dak zelfs 28 cm. Ook de kleur van het glas is gekozen in kader van de energie-efficiëntie: door het blauwe zonwerend isolatieglas komt er wel evenveel licht binnen, maar warmt het gebouw minder snel op in de zomer. (Belga/EK)