Grootste angst van verbouwers? Het budget overschrijden

Uit de bevraging naar architecten blijkt dat het aantal renovaties een almaar groter aandeel inneemt binnen het portfolio. Zo blijkt meer dan 62 procent van de architectuuropdrachten binnen de woningbouw vandaag een renovatie.

Toch is hier een kanttekening te plaatsen. Uit statistieken blijkt immers dat het aantal vergunde renovaties in 2017 flink is afgenomen. De redenen hiervoor liggen voor de hand. Zo hebben kopers nog nooit zoveel (eigen) middelen moeten besteden voor het aankopen van een woning en is het budget vaker al uitgeput.

Dit vertaalt zich onder meer in een gefaseerde aanpak. Zo geeft 38 procent van de architecten aan dat verbouwers vandaag een renovatie spreiden in de tijd. Een identiek cijfer vinden we terug bij de bevraging aan de verbouwers. Aanvullend zijn we met de tijd strengere eisen gaan stellen op het vlak van technieken, energie, materialen en comfort. Dat dit alles een meerprijs met zich meebrengt is logisch.

Impulsieve aankopen

Het lijkt dan ook vanzelfsprekend dat kopers niet halsoverkop beginnen aan hun verbouwproject, maar de realiteit blijkt anders. Zestig procent van de ondervraagden die een woning aankochten, deden dit zonder de woning vooraf te bezoeken met een bouwprofessional. Opmerkelijk, zeker wanneer je weet dat de groep verbouwers aangeeft dat het hun grootste angst is om het verbouwbudget te overschrijden. Dat is overigens een niet ongegronde angst, want als leek is het amper in te schatten welke werken zich opdringen en welk kostenplaatje hier tegenover staat. Dit laatste komt ook tot uiting bij de architecten. Zij geven aan dat de wensen niet altijd even realistisch zijn tegenover het beschikbare budget.

Jezelf goed informeren blijft dus de boodschap. Dat kan onder andere tijdens de Vlaamse Renovatiedag op zondag 27 mei. Die dag kunnen geïnteresseerden renovaties gratis en exclusief bezoeken tussen 13u en 18u. Bezoekers moeten zich enkel vooraf online registreren op www.devlaamserenovatiedag.be.