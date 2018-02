Goede buren blijven tijdens en na de verbouwingen: hoe doe je dat?

Verbouwingen in je eigen woning kunnen al erg lastig zijn voor jezelf, maar dat zijn ze al helemaal voor wie achteraf niet de vruchten plukt van al dat geklop, stof en de verminderde parkeerplaats op straat. Beter een goeie buur dan een verre vriend, en daarom geven we met plezier enkele tips om de vrede te bewaren.

Nog voor de start

Laat bij elke buur een plaatsbeschrijving uitvoeren. 'Dan komen er achteraf geen hopeloze discussies. Als er iets verandert, dan heb je een maatstaf', zegt Esther Vandebergh van Vandebergh architecten. Hebben de buren opeens een barst in de muur, dan komt dat door de verbouwingen. 'Ik raad verbouwers ook aan om een Alle Bouwplaatsrisico's-verzekering af te sluiten.' Een ABR-polis dekt de schade aan het gebouw en aan derden. De buren vallen uiteraard ook onder die laatste categorie.

'Je geeft de buren zo meteen al een veilig gevoel: ze weten dat alles in orde komt als er iets fout loopt. En dat je aan hen denkt. Omdat je al meteen op goede voet staat, is de kans minder groot dat de buren dwars zullen liggen', zegt Vandebergh.

Ontdubbel de gemeenschappelijke muur

Er bestaan verschillende types van geluidsoverlast. Een daarvan is geluidsoverlast door contactlawaai, zoals het getik van hakken. 'Die laatste categorie kan je eigenlijk maar op een manier voorkomen: door de ontdubbeling van de gemeenschappelijke scheimuur', legt de architecte uit. Is dat een volle, stenen muur, dan draagt die de vloerconstructies van beide woningen. Geluidstrillingen worden daardoor van de ene naar de andere buur doorgegeven.

'De oplossing is om tegen de huidige gemeenschappelijke muur akoestische isolatie te plaatsen en er een tweede, dragende muur parallel naast te metsen. Let er ook op dat de ontdubbeling doorloopt tot in de fundering. In de tweede muur draag je dan de vloerconstructie van je eigen woning door', aldus Vandebergh. Daardoor worden er geen contactgeluiden van de ene woning naar de andere overgedragen. In nieuwbouwappartementen gebeurt een ontdubbeling van de muur tegenwoordig standaard.

Ruimtes indelen

Woon je in een halfopen bebouwing? Dan kan je misschien al anticiperen door de ruimtes zo in te delen dat je minder last hebt van elkaar. Plaats je slaapkamer niet naast de living van de buren, maar aan de andere, vrijstaande kant van je woning. Als je in een rijhuis woont, is het moeilijker om hier rekening mee te houden.

Communiceren

Preventieve communicatie is altijd goed. Verbouwingen gaan gepaard met lawaai, daar kan je niet om heen. Wat je wél kan doen om met een goede verstandhouding met de buren te bewaren, is met hen praten. Zeg tegen de buren op voorhand dat stielmannen langskomen, en al zeker als het vroeg in de ochtend is.

Respecteer je buren en probeer afspraken te maken in de mate van het mogelijke. Misschien draait de buurman nachtshiften en kan je daar rekening mee houden door wat later te beginnen? Of met de studerende zoon die morgen een belangrijk examen heeft? Natuurlijk kan je niet met alles rekening houden, maar als je het communiceert kunnen de buren er op zijn minst zelf op anticiperen.