Erfgoedpremie van 3 miljoen euro voor Antwerps stadhuis

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA), bevoegd voor onroerend erfgoed, heeft een erfgoedpremie van 3 miljoen euro toegekend aan het Antwerpse stadhuis. Daar begonnen enkele weken geleden grootschalige restauratie- en renovatiewerken die het gebouw tegen de heropening in 2020 moeten voorbereiden op een moderne werking en meer openheid naar de bezoekers toe. In 2019 gaat eenzelfde bedrag naar de restauratie van het Steen, in 2020 krijgt het stadhuis nogmaals 3 miljoen.

Het stadhuis aan de Grote Markt is al sinds 1936 een beschermd monument en staat op de Unesco-Werelderfgoedlijst. Het ruim 450 jaar oude gebouw is dan ook behoorlijk uniek, omdat het al heel zijn geschiedenis diezelfde functie vervult. Om dat ook in de toekomst mogelijk te maken, zijn er echter ingrijpende werkzaamheden nodig - met respect voor het monumentale karakter ervan.

Dankzij de restauratie en renovatie zal er vanaf 2020 opnieuw plaats zijn voor de kabinetten van alle schepenen en zal de gelijkvloerse verdieping toegankelijk kunnen worden gemaakt. Het stadhuis moet ook een pak duurzamer en energie-efficiënter worden, meer moderne technologie bevatten en een comfortabelere werkplaats worden.