Eerste burenpremies voor projecten in Hasselt, Tongeren en Oostende

Sinds oktober is de burenpremie van de Vlaamse overheid van kracht. Als minstens tien mensen in dezelfde stad of gemeente samen hun huis of appartement energie-efficiënter maken, krijgen ze elk tot 400 euro om een 'BENOvatiecoach' aan te stellen. Die begeleidt het hele project van a tot z: een renovatieplan opstellen, offertes opvragen en vergelijken, de werken opvolgen, een kwaliteitscontrole uitvoeren, energiepremies aanvragen, enzovoort.

Deze maand werden de eerste burenpremies toegekend voor renovatieprojecten in Hasselt, Tongeren en Oostende. Distributienetbeheerders Eandis en Infrax betalen de burenpremie uit, die bovenop de bestaande premies voor energiebesparende maatregelen komt.

Vlaams energieminister Bart Tommelein (Open Vld) rekent erop dat de burenpremie mensen kan aanzetten hun woning energiezuiniger te maken. 'De burenpremie kan een extra stimulans zijn voor wie weinig tijd heeft of er tegenop ziet om de werken van een energierenovatie op te volgen. Door mensen heel wat rompslomp uit handen te nemen, hopen we meer mensen te overtuigen om hun huis of appartement energie-efficiënter te maken', aldus Tommelein.

Meer informatie over de burenpremie is terug te vinden op: www.energiesparen.be/burenpremie