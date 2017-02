Een huis ouder dan 25 jaar: welke werken zijn noodzakelijk en welke niet?

Een deel van de kosten wordt bepaald door je eigen voorkeuren; van de kranen in de badkamer tot de deuren van de keukenkasten. Kies je een duurdere afwerking, dan zal dat uiteraard het kostenplaatje verhogen. Het staat wel vast dat je bij elke woning een aantal zaken best controleert. Wij scheiden met de hulp van de Beroepsvereniging voor architecten alvast de noodzakelijke renovatiewerken van de minder belangrijke: goed om weten als je met een krap budget werkt.

Spaar warmte met gevelisolatie

Een woning verliest de meeste warmte via de gevel. Bij oudere woningen met bouwjaar tot 1975 zijn de spouwmuren over het algemeen nog niet geïsoleerd. Meestal is er een spouwmuurconstructie: twee van elkaar gescheiden muren met een open lege ruimte ertussen.

Als je geen al te hoge energiefactuur wil, investeer je best in gevelisolatie. Daarvoor bestaan verschillende toepassingen. Je kan de hele woning laten strippen, de spouwmuur laten opspuiten of de gevel inpakken met bijvoorbeeld crepi. Elk hebben ze hun voor- en nadelen.

Dak- en vloerisolatie: nodig?

Oudere woningen hebben veelal te weinig dakisolatie. Die ingreep kan je best ook (laten) uitvoeren. Bij een hellend dak breng je normaal gezien vrij gemakkelijk isolatie aan. Een plat dak vormt een ander verhaal. Daar moet je het bestaande dak eraf nemen en meteen bekijken of de dakdichting nog goed is.

Isolatie in de vloeren aanbrengen kan ook, maar is iets minder belangrijk ten opzichte van gevel- en dakisolatie. In de grond vriest het niet. Het is altijd beter om wel vloerisolatie te gebruiken, maar het slorpt minder energie op.

Asbest is niet zo best

Wie zijn woning binnenkort te koop zet, zal een asbestinventaris moeten laten opmaken. Asbest bleek vorige eeuw een wondermiddel. Een onbrandbaar en slijtvast materiaal dat je gemakkelijk en goedkoop kan bewerken. Helaas blijkt het ook kankerverwekkend. Sinds 2001 zijn alle toepassingen van asbest verboden.

Daarom is de kans groot dat er in woningen die meer dan 25 jaar oud zijn asbest huist. Vaak zonder dat je het beseft. Denk aan schouwpijpen, onderdak- en golfplaten, dakleien, plaasterisolatie, afvoergoten en imitatiemarmer. Zelfs de lijm waar je vinylvloer aan vasthangt kan asbest bevatten. Asbest kan gevaarlijk zijn als het materiaal uiteenvalt en in fijne vezels verpreidt in de lucht. Daarom neem je best maatregelen als je het verwijdert, of laat je een erkende firma komen.

Ramen

Bij vele verbouwers staat ramen vervangen bovenaan op de to-do-lijst. Je verhoogt er het isolatievermogen van de woning aanzienlijk mee, zeker als er nog enkel glas in zit. De raamprofielen zijn misschien ook aan vervanging toe.

Elektriciteit: opfrissen?

Meestal heeft de elektriciteit een opfrisbeurt nodig. De elektriciteitskast die nood heeft aan herkabeling of de aarding die niet aangepast is aan de elektrische toestellen. Gebeurde de keuring van je elektrische installatie meer dan 25 jaar geleden? Dan moet je die opnieuw laten keuren. Op die manier bescherm je je beter tegen brand- en elektrocutiegevaar.

Verwarming en verlichting

Een oude verwarmingsketel is helemaal niet zo energiezuining. Deze ingreep is niet noodzakelijk, maar als je een nieuwe ketel aanschaft bespaar die je veel energie. De huidige verwarmingsketels reageren veel slimmer en zetten energie gericht in.

De verlichtingsinstallatie is in oudere huizen niet altijd aangepast aan de nieuwste trends. De lampen vervangen levert vaak al een lagere energiefactuur op. Ook bij andere relighteningprojecten is de kost vaak niet erg hoog, maar betekent het wel al een verschil.