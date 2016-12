In tijden van internet en digitale animatie hoef je niet meer lijfelijka anwezig te zijn om een nieuw gebouw te kunnen bewonderen. En bewonderen is wel degelijk het juiste woord, want het concertgebouw van Architecten Pierre de Meuron, Jacques Herzog and Ascan Mergenthaler, de knappe koppen achter onderandere ook Tate Modern in London, oogt in elk opzicht fantastisch.

Bekijk hier alle hoeken van de Elbphilharmonie! (EK)