'Benoveren' staat vanaf nu in woordenboek Vlaamse regering

Wie een blik werpt op de Vlaamse woningen, kan er niet naast kijken: het overgrote deel van ons woningbestand is sterk verouderd. Van de bijna 3 miljoen woningen die Vlaanderen telt, zijn er 200.000 in een te slechte staat om nog tot een aanvaardbare basiskwaliteit te komen. Maar de overgrote meerderheid heeft nood aan een grondige renovatie: een esthetische renovatie, een comfortrenovatie, een bouwtechnische renovatie en vooral ook ... een energetische renovatie. Wist je namelijk dat meer dan de helft van onze huizen dateert van voor 1970, toen woningen nog helemaal niet werden geïsoleerd?

Renovatiepact

Om de renovatiegraad van ons Vlaams woningpatrimonium op te drijven en om de energieprestaties van onze woningen sterk te verbeteren, hebben de Vlaamse overheid en diverse sectororganisaties uit de bouwwereld de handen in elkaar geslagen en een Renovatiepact afgesloten. De uiteindelijke ambitie is om tegen 2050 elk huis of elk appartement even energiezuinig te maken als een energetisch performante nieuwbouwwoning van vandaag.

Om de doelstellingen van het Renovatiepact te bereiken, moeten we vanaf nu anders

gaan denken over onze woningen. Vooruitdenken vooral. Gewoon renoveren - dus alleen maar doen wat op het vlak van energiebesparende maatregelen momenteel wettelijk is verplicht - gaat niet ver genoeg. We moeten met zijn allen 'BENOveren' of BEter reNOveren dan gebruikelijk is.

Benoveren

Inzake resultaat komt BENOveren erop neer dat je een bestaande woning zodanig renoveert dat haar energieprestaties even goed of - liever nog - beter zijn dan die van nieuwe woningen die vandaag worden gebouwd.

Om die ultieme BENOvatiedoelstelling na te streven, kan je 2 sporen volgen: 1. Ofwel zorg je ervoor dat elk onderdeel van de bouwschil (dak, muren, ramen, vloeren ...) van je woning een welbepaalde isolatiewaarde of U-waarde niet overschrijdt: • daken: Umax = 0,24 W/m²K • buitenmuren: Umax = 0,24 W/m²K • ramen (profielen en beglazing): Umax = 1,5 W/m²K en glas: Umax = 1,1 W/m²K • deuren en poorten: Umax = 2.0 W/m²K • vloeren: Umax = 0,24 W/m²K én verwarm je met een energiezuinige installatie of laat je je woning aansluiten op een efficiënt warmtenet. 2. Ofwel heeft je woning na renovatie een E-peil van maximaal E60 of een energiescore (EPC-kengetal) van 100 kWh/m². Ter vergelijking: de vergunningsaanvragen voor nieuwbouwwoningen haalden in 2014 gemiddeld E43.

Inzake traject impliceert BENOveren dat je de diverse renovatiemaatregelen uitvoert in de meest logische volgorde. Een chronologie die vaak wordt gevolgd, is eerst het dak, daarna de buitenmuren en het schrijnwerk, en vervolgens de vloer en de zogenaamde 'technieken': verwarming en sanitair warm water, ventilatie, verlichting en elektriciteit. Maar ieder project heeft uiteraard zijn eigen aanpak, en vaak lopen er werken dooreen. Daarom raadt de overheid aan om aan de start van elk BENOvatietraject een 'masterplan' of 'renovatieadvies' te laten opstellen door een architect, een algemene aannemer of een andere bouwdeskundige.

Begin vandaag nog!

Wie op lange termijn denkt en zoveel mogelijk voordeel uit zijn renovatiewerken wil halen, begint best nu al te BENOveren in plaats van 'gewoon' te renoveren. Want hoe sneller je BENOveert, hoe sneller je profiteert van de vele voordelen die een geBENOveerde woning te bieden heeft: een lagere energiefactuur, meer comfort, meer premies, een gezonder binnenklimaat, een esthetische en financiële meerwaarde voor je huis, minder CO2-uitstoot...

Maar wat moet je precies doen om te BENOveren? Dat ontdek je vanaf nu in de informatiecampagne die de Vlaamse overheid hierover lanceert. Schrijf je in op de Facebookpagina www.facebook.com/ikBENOVeer , surf naar www.energiesparen.be/ikBENOveer en vraag de gratis brochure 'BENOveren: wat, waarom en hoe?' aan. De brochure is ook te verkrijgen tijdens de bisbeurs (van 8 tot 16 oktober in Flanders Expo Gent) op de stand van VEA (het Vlaams EnergieAgentschap) in hal 2 (stand 2100L).