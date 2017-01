Belg verbouwt woning vier keer in zijn leven

FISA gaf in oktober 2016 de opdracht aan het marktonderzoeksbureau Incidence 360° Market Research Solutions om 1010 Belgen te ondervragen over hun woonst, de eventuele verbouwingswerken en de vrijetijdsbesteding in hun huis. We zetten de resultaten op een rijtje.

Continu verandering

De Belg leeft met de baksteen in de maag, zoveel is duidelijk. Zo blijkt dat zeven op de tien deelnemers van de studie eigenaar is van een woning. De eigenaars van een woning verkiezen een huis (82%) boven een appartement (18%). Eigenaars wonen vijftien jaar in hetzelfde huis en huurders zoeken gemiddeld na zeven jaar andere oorden op.

Volgens het onderzoek zijn we in het algemeen zeer tevreden over onze woonst. Toch kunnen we niet stil blijven zitten; iedere twee à drie jaar veranderen we wel iets aan ons interieur. We doen het vaakst inspiratie op via internet, denk maar aan websites zoals Pinterest en Instagram. Maar ook interieur- en bouwbeurzen zijn een grote inspiratiebron.

Doe het zelf

53% van de Belgen verbouwt wel eens zijn of haar woning. Een nieuwe badkamer, een likje verf, een veranda, ... we steken gemiddeld vier keer in ons leven onze handen uit de mouwen om ons huis nog mooier en sfeervoller te maken. Vooral de keuken en de badkamer worden onder handen genomen. Schilderwerken doen we meestal zelf. Voor grotere klussen zoals aanpassingen aan het dak, de verwarming, de ramen en de elektriciteit schakelen we liever de hulp in van een vakman of een expert.

De helft van de verbouwingswerken loopt vertraging op. (Omdat we het zelf willen doen?) De geplande deadline wordt meestal zeven weken overschreden. Ook op vlak van begroting en budget kunnen we nog heel wat bijleren. Meer dan de helft van de Belgische verbouwers overschrijdt het geraamde bedrag voor de werken. (EK)