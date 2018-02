Aannemers vragen extra verdieping bij renovatie flatgebouwen

FABA, een deelorganisatie van de Confederatie Bouw, organiseerde vrijdag zijn jaarlijks congres. België telde, begin 2017, bijna 200.000 appartementsgebouwen. Die gebouwen zijn goed voor iets meer dan 1,4 miljoen flats of gemiddeld zeven per gebouw. Twee derde van de gebouwen (ongeveer 130.000) werd voor 1981 opgetrokken, waardoor de renovatie van de flatgebouwen een grote uitdaging wordt.

Renovatie betaalbaar maken

Minstens 26.000 appartementsgebouwen moeten dringend aangepakt worden omdat er structurele problemen zijn, klonk het. Volgens de sectororganisatie hebben bijkomend 50.000 flatgebouwen nood aan een normale renovatie. Maar volgens voorzitter Christophe Maes ligt het renovatieritme momenteel lager dan een procent van het gebouwenpark. "Aan dat tempo duurt het eeuwen eer de nodige transformatiewerken afgewerkt zijn."

De sector breekt daarom een lans voor maatregelen en oplossingen die renovatie betaalbaar moeten maken voor alle mede-eigenaars. Geld speelt immers steevast een rol in de discussie over al dan niet renoveren, klonk het. Behalve over extra bouwlagen, had FABA het over het investeringskrediet voor renovatiewerken. Anderzijds vindt de sector dat mede-eigenaars een groter reservekapitaal moeten aanleggen voor renovatiewerken dan wat nu in de regeringsplannen is voorzien.

Sloop en heropbouw

De sector vraagt tot slot ook een structurele overheidstussenkomst bij sloop/heropbouw, omdat dit in sommige gevallen een betere oplossing is dan een grondige renovatie. De sector verwelkomt voorts het wetsontwerp dat minister van Justitie Koen Geens een jaar geleden lanceerde over de materie. Geens wil met soepele regels een blokkering tussen mede-eigenaars voorkomen als er een beslissing over een renovatie moet worden genomen.

Donderdag opperde de Vlaamse Confederatie Bouw nog dat het momenteel de moeite loont om te bouwen of verbouwen omdat de bouwkostprijzen minder snel stijgen dan de inflatie en de hypothecaire rente nog zeer laag is.