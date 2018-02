60 miljoen euro gezocht voor renovatie Heizelpaleizen

'Ik ben erg gevonden voor de optie die we bij NEO hebben gebruikt', zegt burgemeester Close. 'Daar heeft vastgoedspeler Unibail-Rodamco de grondrechten gekocht om een winkelcentrum en woningen te mogen bouwen. Met dat geld kan de stad dan weer een congrescentrum bouwen.'

Een andere optie is een partnerschap met een publieke overheid. Daarvoor lonkt burgemeester Close eerder naar de federale overheid en het Brusselse investeringsfonds Beliris.

Debat op gang brengen

Brussels Expo stopte eerder al 25 miljoen in de renovatie van de hallen, maar dat volstaat bijlange niet. Bovendien is de vzw niet gesubsidieerd en komen de middelen uit eigen fondsen. Een verdere grondige renovatie schat burgemeester Close op 50 à 60 miljoen euro. Al is dat nog zonder de renovaties gerekend die niet meteen een operationele meerwaarde hebben, zoals de gevel van het iconische Paleis 5. Die alleen al zou 30 tot 40 miljoen euro kosten.

'We zijn nog in de fase dat alles juridisch onder de loep wordt genomen. De intentie is er om het debat op gang te brengen. Maar dat zal vooral verder gaan na de gemeenteraadsverkiezingen. Het is interessant dat elke partij nu een standpunt kan innemen', vindt Close.