3 gadgets die handig kunnen zijn voor wie in 2017 wil (ver)bouwen

Eén schroevendraaier voor alles

Ben je die eeuwige zoektocht naar de juiste schroevendraaiers grondig beu? Dan is de Magical Grip iets voor jou! De elektrische schroevendraaier heeft slechts één kop, maar kan alle soorten vijzen en bouten aan.

Safety first

GiGadgets, de ontwikkelaars van deze handschoenen, stellen dat je vingers er veiliger in zijn dan ooit tevoren, terwijl je toch volledige bewegingsvrijheid van je handen behoudt. Hangers, bijlen, zware bakstenen,... deze handschoenen zouden het allemaal moeten kunnen weerstaan. U weze gewaarschuwd= onderstaand filmpje ziet er een tikkeltje eng uit.

Lenig verlengstuk

Iets vastvijzen in een moeilijk te bereiken hoek? De Cobra Drill Bit helpt je overal te komen! Je kan het beweeglijke verlengstuk simpelweg op je schroevendraaier plaatsen, waardoor je de Cobra Drill Bit in allerlei onmogelijke bochten plooit, in plaats van jezelf.

(EK)