Zelf je terras aanleggen: de aandachtspunten

Een terras is een plek om te genieten. Het breidt een verlengde aan je woning, maar staat meestal ook rechtstreeks in contact met de tuin. Een terras met hout bekleden geeft het een natuurlijke uitstraling en zorgt voor een perfecte integratie in de tuin. Bovendien kun je makkelijk zelf aan de slag om je terras aan te leggen. Enkele zaken om aan te denken.

Voorbereiding

Voor je ook maar start met de werken, moet je weten waar je je terras wilt plaatsen, hoe groot het moet zijn, welke vorm het moet hebben, de plaatsingsrichting, of je een vergunning moet aanvragen...

Houtsoort

Bepaal vervolgens de houtsoort. Hierbij moet je rekening houden met duurzaamheid, hardheid en stabiliteit, maar ook met esthetiek, gemak van verwerking, prijs...

Opbouw

De structuur van het terras zal afhangen van de ondergrond (volle grond, bestaande harde grond, plat dak...), maar de opbouw blijft min of meer dezelfde: een vloer van planken die rust op een onderstructuur van draag- en vloerbalken (meestal in hout, maar aluminiumprofielen zijn ook mogelijk).

Hoogte

Zorg ervoor dat de onderlinge afstand tussen de balken niet meer dan 40 tot maximaal 50 cm bedraagt. Let erop dat deze balken niet rechtstreeks in contact mogen komen met de grond, meestal worden ze op in de hoogte verstelbare pootjes geplaatst. Bereken daarom ook de volledige hoogte van de opbouw van je terras voor je ermee begint.

Afwatering

Een goede afwatering is ook belangrijk. Het terras moet dus lichtjes afhellen; zo'n 1 à 1,5 cm per lopende meter volstaat.

(On)zichtbaar

Voor de bevestiging van de planken op de draagstructuur kun je kiezen tussen een zichtbare bevestiging met schroeven (zorg dat deze roestvrij zijn) of een onzichtbare bevestiging met clips. Er bestaan echter wel een aantal accessoires om de schroeven te camoufleren.

Marc Verachtert

Lees het hele artikel 'Hout voor je terras' in Ik Ga Bouwen 399.