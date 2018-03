Sneak preview: opvallende nieuwigheden in Paleis 4

Isolerende schuifdeur

Van de drie materialen die het vaakst worden gebruikt om raam- en deurlijsten te maken, leent aluminium zich het meest voor een strakke, hedendaagse look met zijn smalle profielen. AluK, specialist ter zake, stelt zijn nieuwe schuifraam voor: de S141. In dit model, geschikt voor grote openingen, zijn de dichtingen voorgemonteerd volgens het b-Quick-concept van de fabrikant. Dat gepatenteerde montagesysteem helpt niet alleen tijd te besparen bij de productie van de raamkaders, maar draagt ook bij tot betere thermische prestaties, met een U-waarde van de profielen tot 0,85 W/m2K. Die uitstekende isolatiewaarde maakt deze schuiframen geschikt voor energiezuinige of zelfs passieve woningen. Net als het hele assortiment schuiframen is ook de S141 afgewerkt met Qualicoat, een gecertificeerde elektrostatische lak, in één kleur of twee verschillende kleuren voor binnen en buiten.

www.aluk.be Richtprijs: op aanvraag Paleis 4 stand 311

Verborgen veren

Sectionaalpoorten zijn tegenwoordig het meest in trek voor garages omdat ze weinig plaats innemen en erg gebruiksvriendelijk zijn. De fabrikanten blijven het systeem op hun beurt almaar verbeteren. Zo ontwikkelde Dako, een Poolse specialist in garagepoorten en luiken, een nieuwe versie van de sectionaalpoort: de DK-N. De firma reduceerde onder meer de ruimte die de panelen innemen tijdens het openen en sluiten, waardoor je nog maar 10 cm nodig hebt tussen de latei en het plafond om de poort naar boven te laten glijden voor een volledige opening. De torsieveren zitten aan de zijkant achter kappen verborgen, voor een verhoogde veiligheid. Verder zijn de DK-N-poorten uitgerust met een noodbedieningssysteem in het geval van elektrische storingen, een bescherming die voorkomt dat vingers gekneld zouden geraken tussen de panelen, en een obstakeldetectie die de poort automatisch terug opent als er iets de sluiting zou hinderen. De fabrikant biedt tien jaar garantie op zijn garagepoorten.

www.dako.eu Richtprijs: vanaf 800 euro, excl. btw (garagepoort standaardkleur 250 x 200 cm, met twee afstandsbedieningen) Paleis 4 stand 102

Leef meer buiten, is het motto

Optimaal van je terras genieten, ook wanneer het weer niet meezit. Dat is wat Harol beoogt met de Harol AIR: verticale en horizontale screens die in een railsysteem glijden en je beschermen tegen een felle zon, maar net zo goed tegen regen of wind, of die je maximaal laten genieten van een aangenaam zonnetje of een mooie sterrenhemel als ze helemaal opgerold zijn. Met geïntegreerde ledverlichting is het optimaal genieten buiten van een zachte zomeravond.

De Harol AIR bestaat uit een zeer compacte structuur zonder zichtbare schroeven, met maximumafmetingen van 6 x 5 m. Het doek rolt er volledig in op, zodat het beter beschermd is bij slecht weer. Naast een doek kan je ook kiezen voor glazen screens, zodat je van het uitzicht op tuin en omgeving kan blijven genieten. Een regenwaterafvoersysteem maakt de installatie desgewenst compleet.

www.harol.be Richtprijs: op aanvraag Paleis 4 stand 227

Staal? Neen, aluminium

De industriële stijl is nog steeds erg in trek, vooral bij renovaties. Staal leent zich perfect voor die retrotrend. Stalen ramen zijn echter niet goedkoop en staan niet altijd garant voor een goede isolatie. Als antwoord daarop legden sommige fabrikanten zich toe op het ontwikkelen van zeer geloofwaardige imitatieversies in aluminium. Een daarvan is de Stratolo, de nieuwkomer in de Recto80-lijn van Profel. De Belgische firma, die zijn 70e verjaardag viert, ontwikkelde een aluminium raam met fijne afgeschuinde dwarslatten en kruisverdelingen aan binnen- en buitenkant, dat zeer veel weg heeft van een stalen uitvoering. Al scoort de Stratolo een stuk beter op het vlak van akoestische en thermische isolatie. De ramen worden standaard uitgerust met dubbel glas, maar driedubbele beglazing is ook mogelijk. De Stratolo is in een groot aantal kleuren verkrijgbaar, identiek of verschillend aan de binnen- en buitenzijde.

www.profel.be Richtprijs: op aanvraag Paleis 4 stand 213

Geconnecteerd met je ventilatie

De Healthboxes van Renson zijn uitgerust met sensoren die de luchtvochtigheid, het CO2-gehalte en het aandeel vluchtige organische stoffen in huis controleren. Dat is niet anders bij de nieuwe Healthbox 3.0. Dit vernieuwde C+ ventilatiesysteem (natuurlijke aanvoer van verse lucht via roosters boven de ramen en mechanische afzuiging van verbruikte lucht in de natte ruimtes) stemt daarmee het ventilatieniveau af op de specifieke behoeften in elke ruimte. Bovendien kan je kiezen tussen drie verschillende instellingen: Health (standaard), Intens en Eco.

Nog nieuw is de geïntegreerde Smart-Connect, waardoor je via de Healthbox 3.0-applicatie alles te weten komt over de luchtkwaliteit in huis. Je kan er bijvoorbeeld het ventilatieniveau volgen op een grafiek, of je kan per kamer de actuele status bekijken of de "geschiedenis", die de veranderingen in de luchtvochtigheid, in CO2-niveau... weergeeft. Dit zou wel eens je leven kunnen veranderen!

www.renson.be Richtprijs: vanaf 1.389,57 euro excl. btw en plaatsing Paleis 4 stand 219

Dromen zichtbaar maken

Kan jij je op voorhand amper voorstellen hoe ramen en deuren er bij je thuis zullen uitzien? Je bent niet de enige. Daarom lanceert Reynaers Aluminium op Batibouw zijn digitale productconfigurator. Die visualiseert het volledige gamma aluminium raam-, deur- en schuifraamsystemen, en dat in alle mogelijke designvarianten en kleuren. Zo zie je met eigen ogen welke impact een keuze heeft op het uitzicht van je woning, en kan je eenvoudig keuzes vergelijken en aanpassen. De configurator bevat de duizenden combinaties die mogelijk zijn op het vlak van profielen, afwerking, opties en kleuren en brengt ze tot leven. De toepassing wordt gelanceerd tijdens Batibouw en is nadien ter beschikking in de Reynaers-showrooms.

www.reynaers.be Richtprijs: niet van toepassing Paleis 4 stand 217

Het licht komt van boven

Waar er geen openingen in de muren mogelijk zijn, kan je nog altijd licht binnenhalen via het dak. Er zijn heel wat dakvensters en koepels op de markt. Skylux ontwikkelde vorig jaar bijvoorbeeld de iWindow (foto) en iDome. De eerste is een vlakke lichtkoepel die bestaat uit superisolerend veiligheidsglas en een compact pvc raam, afgewerkt met een dun frame in geanodiseerd aluminium. Hij is verkrijgbaar met dubbelwandig (iWindow2) of driewandig glas (iWindow3), die beide een goede isolatiewaarde laten optekenen (respectievelijk 1,0 W/m2K en 0,5 W/m2K voor het glas en/of de koepel). De Skylux iDome is een hybride versie, gevormd uit een beglazing en een kunststof koepel, gemonteerd in een pvc frame. Beide modellen kunnen worden voorzien van geïntegreerde ledverlichting en een elektrisch zonnescherm aan de binnenkant. Alle ramen van de fabrikant bestaan voortaan ook in een vaste en een opengaande versie, motorisch te bedienen via een afstandsbediening.

www.skylux.be Richtprijs: Skylux iWindow: vanaf 1.604 euro (260 x 60 cm, openend, met opstand en afstandsbediening); Skylux iDome: vanaf 1.483 euro (zelfde afmetingen en opties). Prijzen excl. btw Paleis 4 stand 130

Zonwering op zonne-energie

Elektrische luiken of screens maken al geruime tijd het leven van heel wat huiseigenaars makkelijker. De installatie vraagt echter wel wat aandacht, te meer omdat ze via stroomkabels op het elektriciteitsnet moeten worden aangesloten. De nieuwe oplossing van Soprofen maakt komaf met al dat gedoe. Zij maken gebruik van de energie van de zon om draadloos te functioneren. Concreet absorbeert een klein zonnepaneel boven de cassettes de zonne-energie en slaat deze op in een batterij die de luiken of screens automatisch laat openen of sluiten. Een interessante oplossing bij renovatie.

www.soprofen.be Richtprijs: vanaf 800 euro, excl. btw (Chrono PSE2 op zonne-energie) Paleis 4 stand 127

