Sneak preview: opvallende nieuwigheden in Paleis 1

Zomers op maat

Umbris, specialist in architecturale terrasoverkappingen, zet dit jaar zijn maatwerk in de schijnwerpers. Daarbij is er niet alleen sprake van rechthoekige of vierkante lamellendaken, ook een schuin model hoort tot de mogelijkheden. Zo realiseerde Umbris bijvoorbeeld een trapeziumvormige oplossing, met lamellen die achteraan korter zijn dan vooraan en ook opzij schuin meelopen.

Heb je een leefruimte met een grote glaspartij? Dan is een overkapping in aanbouw geschikt om het binnen koel te houden zonder aan lichtinval te verliezen. Wil je graag een aparte buitenkamer in je tuin? Dan kies je voor een vrijstaande overkapping, al dan niet uitgerust met extra opties zoals zijwanden, een windscherm, verlichting... Op warme dagen zet je de lamellen schuin en zorgt het zonlicht doorheen de shutters voor een mooi schaduwpatroon. Bij regenweer sluit je de lamellen met één enkele druk op de knop.

www.umbris.be Richtprijs: op aanvraag

Vast outdoordak

Renson pakt uit met nieuwkomer Algarve Canvas, een outdoorstructuur met een vast dak. Canvas sluit aan bij de bestaande Algarve-collectie, een collectie terrasoverkappingen met een dak van kantelbare lamellen. Dankzij de nieuwkomer kan je voortaan al je buitenruimtes - van terras en luifel tot carport en afdak boven de deur - aankleden in eenzelfde strakke look.

De dakconstructie van Canvas bestaat uit twee lagen: een bovendak van gelakte, geprofileerde staalplaten met anticondenslaag, en een onderdak afgewerkt met een strak opgespannen glasvezeldoek. De structuur is verkrijgbaar in alle RAL-kleuren. Vast of beweegbaar, de dakmodules zijn zodanig ontworpen dat je verschillende invullingen met elkaar kan combineren. Opties zoals schuifwanden en verlichting vervolledigen het plaatje.

www.renson-outdoor.be Richtprijs: op aanvraag

Beleef je tuin

Ebema gaat in zee met enkele outdoor-partners en pakt uit met belevingsstand Outspiration. Verspreid over 700 m2 ontdek je er een zwembad, een tuinhuis, een carport, poolhouses, tuinmeubilair in alle maten en kleuren, én natuurlijk Stone & Styles uitgebreide waaier aan betonnen bestratingsoplossingen. De partners in kwestie zijn Veranclassic, Fou d'Eau en Meubili.

Ook op de eigen stand pakt Stone & Style uit met haar grootformaattegels, multiformaten en betonnen tuinmeubilair. Verder staat de water-doorlatende bestrating Eco Solutions in de kijker. Een greep uit het nieuwe gamma: de Eco Solutions Aviena Straight (foto) en Aviena Wave, en Eco Solutions in Carbon-kleur; de Megas-mooth-zwembadranden, -tafels, -trap met ledverlichting en -grootformaattegels (200 x 200 en 200 x 100 cm).

www.ebema.be www.stone-style.be Richtprijs: 42 euro/m2 (Avena Straight), incl. btw

Beschut buitengevoel

Het hele jaar door genieten van je tuin? De Qube beschermt je tegen weer en wind, zonder dat je daarbij het uitzicht verliest. De constructie, een kubusvormige pergola met een gesloten dak, bestaat uit aluminium en beschikt over fijne hoek- en tussenpalen. De Qube is verkrijgbaar in alle RAL-kleuren en je kan hem naar wens personaliseren: met verschillende soorten vloeren en verlichting, of met opties zoals gesloten wanden van glas of aluminium, glazen schuifwanden, verwarmingselementen of ingebouwde stopcontacten.

Wie meer ruimte wil, kan uitbreiden, met een dubbele of zelfs drievoudige Qube. De Qube leent zich tot slot niet alleen voor buiten, maar kan ook binnen dienstdoen, bijvoorbeeld als vergaderzaal of als afgescheiden bureau in een open ruimte.

www.vanpraetnv.eu/qube/ Richtprijs: vanaf 7.0902,19 euro, incl. plaatsing, excl. btw (prijs voor een basis Qube: aluminium constructie van 3.150 x 3.150 x 2.470 (h) mm, met aluminium dak en gerecycleerde pvc plankenvloer in kleur naar keuze)

Chique en ecologische klinker

Gloednieuw bij Marlux, producent van betontegels en sierbestrating, is de waterdoorlatende klinkercollectie Hydro Lineo. Dankzij zijn open structuur kan het regenwater makkelijk infiltreren en beperkt de klinker daarmee het risico op wateroverlast. Het strakke design van de klinker geeft een tuinpad of oprit bovendien een eigenzinnige look. Hydro Lineo is verkrijgbaar in verschillende kleuren (antraciet en grijstinten) en in verschillende dieptes. Daardoor leent hij zich uitstekend voor ontwerpen met uiteenlopende patronen.

Je kan bovendien spelen met smalle of brede grasvoegen, zodat het groen niet helemaal hoeft te wijken. Nog meer mogelijkheden uit het Marlux-gamma ontdek je in de Garden Rooms, buiten aan Paleis 1.

www.marlux.com Richtprijs: 35 euro/m2 (grijs), 38 euro/m2 (antraciet). Prijzen excl. btw en plaatsing

Strandgevoel bij je thuis

Na een brand in de productie vond zwembadspecialist LPW Pools zichzelf opnieuw uit. Het resultaat: een vernieuwd gamma en twee nieuwe modellen. Alle monoblokzwembaden van LPW Pools bestaan voortaan uit 100 procent vinylester. Dat materiaal voorkomt dat er water infiltreert tussen de materiaallagen van de kuip.

De twee nieuwe modellen, XL+ (foto) en Zenn, vallen op door het exclusieve design rond de trap. XL+ is het grootste zwembad van LPW Pools, 12 m lang en 4,6 m breed. De eerste trede van de trap vormt een groot "onderwaterstrand" van 2 m breed. Zenn is 9 m lang en 4 m breed, met een designtrap en een onder-waterstrand van 1 m breed. Beide zwembaden zijn, net als de meeste modellen van LPW Pools, uitgerust met een automatisch en isolerend rolluik van Covrex.

www.lpw.be Richtprijs: XL+, volledig zwemklaar vanaf 61.458 euro; Zenn, volledig zwemklaar vanaf 49.946 euro. Prijzen incl. btw

Terraslook voor je gevel

Je terras en je gevel aankleden in eenzelfde look? Het kan dankzij de nieuwe gevelbekleding van Lime Alternative Supplier. Lime Composite cladding sluit qua look aan bij het bestaande assortiment terrasplanken (Lime Composite decking), en bestaat uit een composiet van hout en gerecycleerd polyethyleen van hoge densiteit.

Eén bekledingselement lijkt uit vier planken te bestaan. Daardoor verloopt de plaatsing eens zo snel. Ook de breedte en het clipssysteem dragen hun steentje bij op het vlak van efficiëntie. Aluminium profielen garanderen een mooie afwerking aan de hoeken of uiteindes, en onttrekken de uitzetvoegen aan het zicht.

www.lime-spirit.com Richtprijs: 11,20 euro/m (20/245/2900 mm), excl. btw

Veelzijdig outdoorprofiel

Solis is Bewoods nieuwste Premium aluminium- en houtcomposietprofiel. Het bestaat uit een aluminium kern die ingebed zit in composiethout en combineert zo de natuurlijke houtlook-and-feel met de intrinsieke eigenschappen van aluminium (dat licht en stijf is, en beperkt uitzet). Solis leent zich dus uitstekend voor opengewerkte gevelbekledingen, relingen, optische schermen, zonwering... De profielen zijn duurzaam en bestaan tot 90 procent uit gerecycleerde materialen: houtvezels van ceders en dennen, en polypropyleen als hars. Verder zijn ze onderhoudsvriendelijk en kleurstabiel. Bewood produceert zijn gevel- en terrasprofielen in België. Hun Premium-producten zijn bedoeld voor professionals uit de bouwsector.

www.bewood.be Richtprijs: 'Solis 54', 50 x 40 mm, 16,50 euro/m, excl. btw

