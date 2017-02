Sneak preview: 13 opvallende nieuwigheden in Paleis 4

Grote elegante ramen

Het is een veel gehoorde wens van kandidaat-(ver)bouwers: grote glaspartijen, isolerend, licht en handig. Dan zit je goed met de nieuwe reeks pvc-ramen Kömmerling 76. Met een maximumhoogte van 2,60 m heeft de hefschuifdeur PremiDoor 76 een inbouwdiepte van nauwelijks 76 mm en een thermische isolatiewaarde (van het profiel) tot 1,4 W/m²K. Het inbraakveilige systeem is verkrijgbaar in een klassieke en een "architecturale" versie (PremiDoor 76 lux). In deze laatste versie kan het vleugelprofiel kleiner worden uitgevoerd, waardoor het oppervlak van de ruit nog vergroot. Er is keuze uit een breed kleurenpalet of de combinatie met een aluminium voorzetschaal.

Geïsoleerde garagepoorten

Een goed geïsoleerde garagepoort kan heel wat koude buitenhouden. Toch lijkt nog niet iedereen zich daarvan bewust. Vanuit die vaststelling breidde Hörmann zijn gamma garagepoorten uit met de LPU 67 Thermo, een sterk isolerende poort, uitgerust met een 67 mm dik dubbelwandig paneel. De U-waarde van 0,91 W/m²K is volgens de fabrikant "een primeur voor garagesectionaalpoorten in de woningbouw". De LPU 67 Thermo kan bovendien tot 5 m breed en 3 m meter hoog zijn. Wat de afwerking betreft, heb je de keuze tussen de gladde Silkgrain-afwerking, verkrijgbaar in 15 standaardkleuren of een RAL-tint naar keuze, of de Decograin-afwerking in 5 opvallende houtimitaties en een antracietkleurige metaalimitatie. De LPU 67 Thermo is uitgerust met de vertrouwde Hörmann-veiligheidsuitrusting. Die beschermt zowel de bewoners tegen blessures als de woning tegen inbraak. De nieuwe poorten zijn beschikbaar vanaf juli 2017.

Onzichtbare vleugel

Steeds meer willen we alles onzichtbaar wegwerken. Dat geldt ook voor onze ramen. Finstral ontwikkelde in die optiek zijn nieuwe, volledig glazen raam, Cristal (in de reeks FIN-Project). Bijzonder aan dit performante raam (Uw = 1.0 W/m²K) is dat de vleugels zowel aan de binnen- als de buitenkant volledig bedekt zijn met het glas. De vleugel krijgt zo een homogeen, strak glazen oppervlak dat makkelijker te onderhouden is, aangezien vuil en stof zich niet meer in de hoeken kan ophopen. Het aluminium raam is verkrijgbaar in verschillende kleuren en uitvoeringsvarianten (draai/kip, hefschuifdeur, accordeon...), en is geschikt voor grote openingen (tot 2,5 m breed). Het is ook mogelijk om een jaloezie te integreren in de spouw van het raam, dus tussen de twee vleugels, die beschermt tegen zon en inkijk.

Beter beschermd, beter geïsoleerd

Of je nu binnen zit of buiten, een goede bescherming tegen de zon is vaak essentieel. Harol, Belgische fabrikant van zonwering, pakt op Batibouw uit met nieuwe oplossingen voor buitenzones en leefruimtes. Zo is er Versuz, het nieuwe terraszonnescherm dat met zijn ranke vormgeving beschermt tegen zon en regen en tegelijk een optimale lichtinval garandeert. Ook de OB900 Thermo, een superisolerend opbouwrolluik, vervoegt het gamma. De kast is geïsoleerd met een systeem op basis van grafietkorrels, wat zorgt voor een betere luchtdichtheid en minder verlies aan warmte. Verder kun je ook kennismaken met de VZ800-ZIP, een zonwering speciaal voor grote oppervlakken (max. 4 m breed x 5 m diep), en een voorzetbuitenjaloezie met een nieuw soort lamellen, snel en eenvoudig te plaatsen.

Ongehinderd zicht

De grens tussen binnen en buiten vervaagt steeds vaker, voor een beter contact met de tuin en de omgeving. Hiervoor zorgen voornamelijk grote raampartijen en schuiframen. Vorig jaar bracht Sapa Building System, fabrikant van aluminium raamsystemen, het Confort Smartline-gamma op de markt, een reeks performante schuiframen (Uw = 1,5 W/m²K) met slanke profielen (zie foto). Nieuw ten opzichte van vorig jaar is dat de breedte van de stijlen nog werd versmald, van 92 naar 50 mm om van een nagenoeg ongehinderd uitzicht naar buiten te kunnen genieten. De totale inbouwdiepte van het raam meet 160 mm en het is verkrijgbaar in alle mogelijke configuraties (monorail, twee of drie rails...). Er bestaat sinds kort zelfs een rustieke versie van de Confort Smartline. In een andere reeks valt de Artline XL op, een schuifraam geschikt voor grote vensteropeningen tot wel 3,5 m hoog en automatische bediening (gedeeltelijk of volledig gemotoriseerd).

Speelse gevel

Naast de al bekende Linius horizontale lamellen brengt Renson nu ook verticale aluminium gevelbekleding uit. Het gaat om aluminium profielen, eenvoudig vast te klikken op horizontale dragers, waarop twee types verticale lamellen zijn aangebracht, Block (balkvormig) en Even (verticale belijning). Meer bijzonder is dat de profielen persoonlijk kunnen worden ingevuld, zodat je gevel een unieke eyecatcher wordt. De balkvormige Block-lamellen kunnen bijvoorbeeld variëren in hoogte of de afstand tussen de lamellen kan wisselen. Het is ook perfect mogelijk de twee types te combineren. Verder kun je de ruimte tussen de lamellen ook naar keuze opvullen met hout, aluminium of met ledstrips. Wie nog een stapje verder wil, kan de lamellen ook als binnenbekleding gebruiken of ze buiten laten doorlopen op voordeur of garagepoort.

Handgreep als eyecatcher

De blikvanger van de nieuwe aluminium voordeur van Schüco is haar volledig geïntegreerde handgreep met ledverlichting. De verlichte contouren van de handgreep creëren een strakke belijning. Bovendien lijken deur, deurpaneel en handgreep in een en hetzelfde vlak te liggen, wat ook bijdraagt tot een strakke en hedendaagse look. De voordeur - die de naam Schüco ADS 90.SI Simply Smart Edition meekreeg - biedt ook een uitstekende thermische isolatie dankzij haar vijfkamerprofiel met drie aluminium kamers en een dubbele thermische verbinding. Het is ook mogelijk om het Schüco Touch Display te integreren in de deurconstructie. In het display zitten dan bijvoorbeeld een scrollbare bellijst, een cijfercode voor de toegang, een parlofoon met videocamera en automatische openingsfunctie... geïntegreerd. Op die manier kun je de deur net als een smartphone bedienen.

Gebogen platdakvenster

Naast platdakvensters met kunststof koepels of met een vlakke glasplaat als bescherming, stelt Velux nu ook een platdakvenster voor met gebogen glasplaat. Door de gebogen vorm, loopt het regenwater onmiddellijk van het glas naar het dakvlak, zodat het uitzicht nooit gehinderd wordt. Bovendien sleurt het aflopend water ook vuildeeltjes mee, waardoor het glas langer proper blijft. Het krasvrije beschermglas verlengt bovendien de gebruiksduur van het venster. De samenstelling van het nieuwe dakraam: een combinatie van dubbele beglazing en een gebogen beschermglas erbovenop, biedt overigens een uitstekende akoestische en thermische isolatie.

Het nieuwe venster met gebogen glas is verkrijgbaar in een vaste of automatisch openende versie en kan worden geplaatst in daken met een helling tot 15 graden.

De redactie over het gebogen platdakvenster: "Aantrekkelijk perspectief" Of je nu bouwt of renoveert, daglicht is altijd welkom. Meer zelfs: een overvloedige lichtinval is voor veel bouwheren een absolute must. Dat kan via grote (schuif)ramen en glaspartijen, maar ook (en vooral) door licht binnen te halen via het plafond met behulp van een dakvenster of lichtkoepel. Wil je écht veel licht, overweeg dan een vlak platdakvenster. Daarmee profiteer je drie keer: je hebt een betere lichttransmissie naar binnen, een onverstoord uitzicht op de wolkenlucht én het geheel ziet er strak uit aan de buitenzijde. Een betere lichttransmissie is ook wat Velux belooft met zijn nieuwe, gebogen platdakvenster. Zo biedt de fabrikant de verwachtingsvolle klant een aantrekkelijk perspectief: meer licht binnen en een beter uitzicht naar buiten. En dat zonder dat het prijskaartje de pan uit swingt, want 570 euro (excl. btw) is zeker niet overdreven in deze categorie van vlakke platdakvensters. Bovendien garandeert Velux onderhoudsgemak. Want de gebogen vorm voert niet alleen regenwater snel af, maar ook vuildeeltjes. Kortom: wie een platdakvenster overweegt, moet zeker deze innovatie bekijken op Batibouw. (Tom Mondelaers)

Tijdloze terrasoverkapping

Wilms stelt tijdens Batibouw de WPA0600, een nieuwe aluminium terrasoverkapping met een strakke belijning die tot 4 m kan worden uitgeschoven in de zijdelingse geleiders. Je kunt de overkapping zowel losstaand als tegen de gevel van je woning plaatsen (of, waarom niet, in combinatie). Tussen de steunpalen of geleiders zijn geen dwarsverbindingen aanwezig, waardoor het zicht niet gehinderd wordt wanneer het doek is opgerold. Voor het doek en de aluminium structuur heb je bovendien de keuze uit een breed gamma aan kleuren.

De firma deelt tijdens de beurs, als lanceringsactie, een bon uit ter waarde van 250 euro. Die kun je inruilen bij aankoop van een WPA0600-overkapping in een verkooppunt.

Meer glas, minder profielen

AluK zet met zijn Infinium-schuifdeuren met uiterst slanke lijnen en grote glasvlakken in op de high-endmarkt. De ranke aluminium profielen en royale glasoppervlakte zorgen voor een minimalistische uitstraling en ongehinderd uitzicht, zoals de hedendaagse architectuur vereist. Net als grote raamoppervlakken; Inifium kan per vleugel glasbladen tot 3 bij 3,5 m dragen (B x H). Om de bediening te vergemakkelijken, kan het schuifraam worden uitgerust met een geïntegreerde elektromotor die de deur automatisch opent of sluit. Het schuifraam is verkrijgbaar in verschillende afwerkingen en configuraties. De thermische en akoestische prestaties zijn volledig conform de huidige normen.

Nieuwe deur met klassiek karakter

Een originele voordeur bepaalt mee de charme van karakterwoningen als een herenhuis, stadswoning of klassieke villa. Helaas verslijt zo'n deur ook, of voldoet ze niet langer aan de hedendaagse comfort- en energie-eisen. Een moderne voordeur is echter vaak nefast voor de uitstraling van de voorgevel. Daarvoor biedt Frager-Fralu een oplossing. Onder de vlag TRADITION maakt het bedrijf klassieke en karaktervolle stadsdeuren op maat, die voldoen aan de akoestische en thermische normen van vandaag. Op basis van een foto van de huidige voordeur en de afmetingen, werkt Frager-Fralu voor jou een voorstel uit. Het bedrijf biedt een heel gamma van profielen en bewerkingen aan, ook in duurzame materialen als aluminium.

Doe-het-zelftrap

Een trap die door iedereen makkelijk zelf kan worden opgebouwd, dat is de bedoeling van de modern ogende Modi-trap van Nordag. De modulaire trap valt eenvoudig in te stellen naargelang de behoefte. De trapboom bestaat uit aluminium en kan worden geplaatst in een hoek van 30 tot 45 graden, naargelang de beschikbare ruimte. De traptreden zelf zijn verkrijgbaar in aluminium of in hout (massieve eik of beuk) en elke trede is uitgerust met twee antisliprubbers. Voor de trapleuningen heb je de keuze uit inox of een combinatie van inox en hout of inox en glas. De trap voldoet aan alle normen voor een privéwoning, voor kelder- of zoldertrappen, maar ook voor trappen in publieke ruimtes.

Zwarte profielen

De Mato-ramen van Profel combineren de voordelen van aluminium en pvc: de slanke profielen en stabiliteit van aluminium en het prijsvoordeel en isolerend vermogen van pvc. Op zich niets nieuws, al zijn de ramen voortaan ook verkrijgbaar met een volledig zwarte kern en een binnenkant in kwartsgrijs of zwart, Mato Black. Buiten- (aluminium) en binnenkant (pvc) werden zowel qua kleur als textuur op elkaar afgestemd. Het pvc aan de binnenzijde is bekleed met een folie in matte korrelstructuur, terwijl de aluminium buitenkant een matte poedercoating met ruwe textuur kreeg. Dat zorgt voor een strak, harmonieus geheel. Ook de raam- en deurkrukken en scharnieren kunnen in eenzelfde kleur worden uitgevoerd.

Mato-profielen zijn ook verkrijgbaar in wit en crèmekleur. Behalve de strakke Fino-vleugel biedt Profel ook een Retro-vleugel aan.

