Sneak preview: 10 opvallende nieuwigheden in Paleis 1

Klik je terras ineen

Klik-klak, in geen tijd is je terras geplaatst. Dat is tenminste wat Bewood ons belooft met zijn nieuwe bevestigingstechniek, Beclip. Zonder schroeven fixeer je de terrasplanken razendsnel op een frame. Al moet de gebruikte structuur (in hout of aluminium) wel compatibel zijn met het systeem. Kies je voor een houten structuur, hoef je volgens de firma ook geen tropisch hardhout meer te gebruiken: de clips beschermen het hout tegen de regen door een luchtlaag te creëren tussen de terrasplanken en de structuur, wat de levensduur van het hout automatisch verlengt. Je kunt dus gerust een inheemse houtsoort gebruiken (weliswaar behandeld) - dat is meteen ook beter voor het milieu. De roestvrij stalen clips zijn corrosiebestendig en vuur- en slijtvast. Ze laten automatisch een smalle ruimte van 4 mm open tussen de planken, wat een optimale uitzetting en ventilatie garandeert.

Richtprijs: 198 euro/200 stuks

Paleis 1 Stand 401

Een brievenbus voor pakjes

Bestel je graag online? eSafe lanceert een nieuwe lijn pakketbrievenbussen met een fraai design. Zij zouden wel eens een revolutie kunnen betekenen voor de thuisbezorging, met gegarandeerd veilige leveringen. Wie heeft er immers nog nooit tegenslag gehad met beschadigde of verloren pakjes? Of staan aanschuiven in het postkantoor? eSafe is dus een brievenbus. Voor pakketjes. Zo eenvoudig is dat. En efficiënt bovendien: de pakketjes zouden veilig aan huis worden geleverd, wat er ook gebeurt.

De bussen in duurzaam roestbestendig aluminium zijn verkrijgbaar in verschillende modellen, afgestemd op uiteenlopende gebruikersprofielen. Het merendeel kan worden uitgerust met een cijferslot om ongeschikte aankopen langs dezelfde weg terug te sturen. Bpost onderwerpt het systeem momenteel aan een test.

Richtprijs: op aanvraag

Paleis 1 Stand 519

Zwembad voor jong en oud

Family 9 is het nieuwe zwembad van LPW Ceramic Pools dat werd ontworpen voor de hele familie. Dit keramische monoblokzwembad is 9 m meter lang en 4 m breed en heeft een diepte van anderhalve meter. Over de volledige breedte loopt een "strand" - of waterterras - op 20 cm diepte. Ook de derde trede van de hoektrap, aan de andere zijde van het zwembad, vormt een extra speel- of rustplaats. Ideaal om kinderen te leren zwemmen. Het Covrex Classic rolluik, dat standaard meegeleverd wordt, zit trouwens onzichtbaar weggewerkt in de strandruimte achteraan, zodat er geen plaats verloren gaat.

Family 9 is verkrijgbaar in drie standaardkleuren (White, Ice Blue en Pearl Grey) of in een kleur op aanvraag. Daarnaast zijn er twee afwerkingsniveaus: Pleasure Line en Comfort Line. Dit familiezwembad kan in acht dagen geïnstalleerd worden.

Richtprijs: 40.600 euro (Pleasure Line afwerking - honingraatisolatie 15 mm dik, twee ingebouwde ledspots en automatische elektrische bediening van de filtratie), incl. levering en plaatsing in België

Paleis 1 stand 311

Terras in textiel

Op zoek naar een alternatief voor het klassieke tropische hout voor je terras? Lime, leverancier van milieuvriendelijke bouwmaterialen voor terras en gevel, biedt alternatieve oplossingen aan door te werken met gerecycleerde of hergebruikte materialen. Nieuw in het aanbod zijn de Woven Decking-terrasplanken: thermisch behandelde grenen terrasplanken bekleed met gewoven textiel (een combinatie van polyester, glasvezel en vinyl) van 22,5 mm dik. Ze worden bevestigd op onder hoge druk geïmpregneerde grenen liggers, met behulp van het B-Fix Classic-bevestigingssysteem. Dankzij het vinyl zijn de planken slijtvast, water- en warmtebestendig. De Woven Deckin-terrasplanken zijn beschikbaar in 7 tinten en ook geschikt als muurbekleding.

Richtprijs: vanaf 80 euro/m²

Paleis 1 Stand 531

Iedereen kan terras plaatsen

Met behulp van het montagesysteem Stone-System van Eurotec kan voortaan zowat iedereen een terras in tegels of planken aanleggen. Al wat je nodig hebt, is een stabiele ondergrond en een terrasbekleding naar keuze, het Stone-System levert de rest. Tegels worden met behulp van Flex Stone-Clips op een speciale onderconstructie in aluminium gemonteerd. Die onderconstructie kan rechtstreeks op de ondergrond komen te liggen of steunen op in de hoogte verstelbare voeten. Die zorgen ervoor dat je kleine oneffenheden van de ondergrond makkelijk en efficiënt kunt opvangen. Terrasplanken kunnen worden gemonteerd met zichtbare schroeven of met onzichtbare bevestigingsclips.

Richtprijs: op aanvraag

Paleis 1 Stand 116

De redactie over Stone-System: "Correcte maatvoering" Een frame dat je met in hoogte verstelbare voetjes mooi horizontaal zet en bedekt met terrastegels of planken. Het lijkt kinderspel om met Stone-System een terras te leggen op gelijk welke harde, egale ondergrond. "Zwaar" werk is het in elk geval niet, want de systeemprofielen zijn in aluminium en worden gecombineerd met een clipssysteem in kunststof voor de voetjes en houders voor tegels en planken. Bekijk de video op www.e-u-r-o-tec.de en je beseft dat er echter flink wat meet- en paswerk aan te pas komt om het frame juist te positioneren, incluis het bevestigen van dwarsverbindingen. Mijn advies: zorg dat je tijdens de uitvoering steeds kunt terugvallen op een correcte maatvoering. Markeer de posities van hoekpunten en voetjes bijvoorbeeld met krijt. Elke fout die je nu maakt, wreekt zich namelijk in het legpatroon van tegels en planken. Gelukkig moet je dit correct uitmeten maar een keer doen. Het frame blijft een terrasleven lang intact. Verhuis je? Het terras kan mee: tegels of planken op de aanhangwagen en het frame demonteren! (Marc Verachtert)

Slijtvaste betontegels

Bestratingsfabrikant Marshalls trekt naar Batibouw met nieuwe replicastenen in gietbeton. De firma wijst op de hoge duurzaamheid van de stenen, dat wordt ingegeven door de zeer hoge dichtheid van het gegoten beton. Bovendien krijgen de replicastenen een slijtvaste toplaag die beschermt tegen vuil, verkleuring en verwering. De stenen uit de Granitio- en Rustic-reeks, twee van de drie nieuwe reeksen in gietbeton, hebben een vlakke onderkant die iets breder uitloopt. Daardoor zijn ze eenvoudig te plaatsen en ontstaat er overal een gelijke voeg. Granitio imiteert een granietkassei, Rustic is een klinker met getrommelde kanten. De derde nieuwkomer in de reeks, Square, heeft met zijn gladde oppervlak een modernere look. Die laatste is verkrijgbaar in een dikte van 4 cm voor tuinpaden en terrassen en 6 cm voor opritten, met formaten van 15 x 15 cm, 20 x 30 cm en 60 x 60 cm.

Richtprijzen: Granitio, Rustic: 34,61 euro/m2. Square: tussen 17,11 euro/m2 (kleinste formaat) en 32,89 euro/m2 (grootste formaat)

Paleis 1 Stand 309

Infiltreren

De Hydrorock-infiltratieblokken van terrasspecialist Marlux helpen de toenemende wateroverlast door de steeds groeiende verharding te bestrijden. De infiltratieblokken bufferen immers het regenwater en laten het daarna geleidelijk aan infiltreren in de bodem. Een enkel blok kan tot 170 liter water absorberen. De blokken zijn geschikt voor de drainage van tuinen, afwatering rond verhardingen of onder (grind)paden en opritten. Hydrorock is gemaakt van steenwol, een honderd procent natuurlijk materiaal dat bestand is tegen planten- en boomwortels. Een filterdoek voorkomt dat zand en grond in de blokken kunnen dringen. Marlux verdeelt ook de Hydrorock-infiltratieput, een traditionele afvoerput, maar zonder afvoer, afgewerkt met een metalen rooster met filter. Die kun je bijvoorbeeld onder een buitenkraan plaatsen.

Richtprijs: infiltratieblokken: vanaf 27,25 euro per stuk; infiltratieput: vanaf 66,57 euro

Paleis 1 Stand 313

Zen bij het zwembad

De gloednieuwe infinity pools van Starline versmelten met hun omgeving. De waterlijn van de NEXXT-zwembaden ligt op gelijke hoogte met het terras eromheen, waardoor het wateroppervlak er naadloos lijkt in over te vloeien en een spiegelend effect krijgt. Zo ziet het zwembad er helemaal zen uit. Een subtiele open voeg tussen de randstenen voert het water discreet af. Het design van het zwembad kenmerkt zich door strakke lijnen en hoeken. Extra eyecatcher is de zwevende designtrap (optioneel).

Richtprijs: op aanvraag

Paleis 1 Stand 205

Speelse omheining

Het nieuwe spijlenhekwerk CreaZen van Betafence is een speelse variant op de strakke omheining. De spijlen lijken kriskras door elkaar te lopen maar vormen samen toch een harmonieus geheel en een modern resultaat.

De panelen zijn thermisch verzinkt en kregen een coating in polyester. Elke verticale spijl is aan de bovenkant uitgerust met een discrete afsluitdop in kunststof. De CreaZen-panelen zijn 240 cm breed en beschikbaar in vijf verschillende hoogtes (100, 120, 150, 170 en 200 cm). De onderlinge afstand tussen de spijlen bedraagt maximaal 11 cm. De standaardkleur is antracietgrijs, maar het hekwerk is verkrijgbaar in elke RAL-kleur.

Aan het CreaZen-gamma werden ook compatibele draaipoorten toegevoegd, zowel enkele als dubbele. De poorten beschikken alle over decoratieve krukken, solide scharnieren en ingebouwd sloten uit roestvrij staal.

Richtprijs: op aanvraag

Paleis 1 Stand 319

Natuurlijk kunstgrastapijt

Namgrass, specialist in kunstgras, lanceert met de ontwikkeling van Green Envie een natuurlijk en sterk kunstmatig grastapijt. Het kunstgras bestaat uit een combinatie van nerven en vezels die maken dat het kunstgras minder licht reflecteert en een mat, natuurlijk effect krijgt. Het gras heeft een frisgroene tint en oogt met een poolhoogte van 35 mm als een perfect gemaaid gazon. De grasvezels staan bovendien erg dicht voor een mooie volle look. De elastische vezels geven de grasmat een sterke ondersteuning, zodat het gras opnieuw mooi opveert, ongeacht de weersomstandigheden, zelfs na intensief gebruik.

Richtprijs: 30 euro/m²

Paleis 1 Stand 220