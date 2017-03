Ondergronds parkeren

Je kan het systeem in principe overal installeren waar je voldoende grond kunt uitgraven - de oppervlakte van een parkeerplaats - op voorwaarde uiteraard dat het perceel van jou is... De mobiele metalen structuur is gemonteerd op hydraulische scharen - of te bedienen met een kettingtakel - die het onderste platform in minder dan 30 seconden omhoog duwen of "begraven", en dat alles met een simpele druk op de knop van de afstandsbediening. Eens gesloten kan je op het "dak" van de lift gerust een andere auto parkeren.

Het systeem heeft voldoende draagkracht om verschillende types voertuigen te dragen en is voorzien van een kleine noodgenerator waardoor je ook bij een stroompanne de lift kan gebruiken.