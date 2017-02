De tuin anno 2017: een levendig verlengstuk van binnen

De Belg heeft nog steeds een baksteen in de maag en blijft enthousiast over het verwerven van een eigen woning. Een van de trends van 2017 is binnen naar buiten halen: accenten die in de woning worden gelegd, komen terug in de tuin, of het nu gaat om een beperkte koer in de stad of een grote tuin bij een alleenstaand huis.

Inspiratie voor vier soorten tuinen

De Garden Room leert de bezoekers van Batibouw binnen en buiten op elkaar af te stemmen. De tuin met als thema'welzijn in het groen' geeft inspiratie om de tuin in te richten als ontspanningsruimte. Denk aan luxueuze ligmeubelen, een sauna, een zwembad, terrasuitbreidingen of een veranda die de perfecte overgang biedt tussen woonkamer en tuin. Bij wonen hoort koken, en dat kan zowel binnen als buiten. Eén van de Garden Rooms focust opculinair plezier in open lucht en laat de bezoeker dromen van een echte buitenkeuken, volledig uitgerust met mooi buitenmeubilair en barbecue.

Anno 2017 woont meer dan de helft van de wereldbevolking in een stad, waar alleenstaande huizen met grote tuin eerder zeldzaam zijn. Er wordt verplicht op twee belangrijke zaken ingeboet: ruimte en groen. Wie de klassieke romantische achtertuin niet tot zijn beschikking heeft, gaat op zoek naar alternatieven. Creativiteit is dus de boodschap. De Garden Room die een stadstuin nabootst, geeft oplossingen voor een beperkte buitenruimte: misschien heeft een compact terras wel plaats voor een pluktuin, tuinmuren lenen zich dan weer uitstekend voor kruipplanten of indirecte verlichting.

Voor gezinnen met kinderen is een tuin bijna noodzakelijk. De inrichting is vaak een uitdaging en ook hier moet men inventief zijn. Hoe kan een groene zone worden ingericht volgens de smaak van de ouders en tegelijk kindvriendelijk blijven? De Garden Room op maat van kinderen geeft tips voor elk gezin met kinderen: rust de tuin bijvoorbeeld uit met een kinderhuisje, een zandbak, een boomhut, een kippenren of een hangmat.

Alternatieven voor tuinen

Wie zijn creativiteit niet kwijt kan in een klassieke tuin, vindt zeker een geschikt alternatief. Zo komen almaar meer groendaken in het straatbeeld; een dak begroeid met planten, een lapje groen in het midden van de stad met een eigen biotoop. Het geheel oogt niet alleen mooi, het komt met een pakket aan ecologische voordelen die zeker welkom zijn. Het zorgt voor biodiversiteit, is goed voor het milieu, verhoogt de levensduur van het dak, isoleert en weert geluid in een woning.

Ook co-gardening is in volle evolutie. Collectief tuinieren lost niet alleen het ruimteprobleem op, het zorgt voor contact met buurtbewoners en versterkt het gemeenschapsgevoel. Bovendien zijn deze tuinen economisch voordelig voor lokale overheden; de aanleg en het onderhoud ervan is goedkoper dan dat van parken. Behalve een moestuin, kan een gemeenschappelijke tuin worden uitgerust met bijvoorbeeld bijenkasten, insectenhotels of een picknick- en speeltuin.