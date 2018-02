Zestig gemeenten laten checken of ze voorbereid zijn op betonstop

Zestig gemeenten hebben zich kandidaat gesteld om een 'bouwmeesterscan' te laten uitvoeren. Daarmee gaan ze na hoe duurzaam hun ruimtegebruik is en in welke mate ze voorbereid zijn op het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, of betonstop. Dat antwoordde Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) dinsdag in het parlement op een vraag van Lydia Peeters (Open Vld).