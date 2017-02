Zes op tien immomakelaars overtreedt de wet? 'Pure stemmingmakerij'

"322 makelaars hebben een controle gekregen, en bij zes op de tien zijn één of meerdere inbreuken vastgesteld", aldus de minister van Consumentenzaken afgelopen weekend. "Wraakroepend, vooral omdat de makelaars zelf doen alsof hun neus bloedt." CIB Vlaanderen reageert gepikeerd.

"Ongehoord en ongezien wat de minister dit weekend naar buiten bracht," aldus het CIB, "zeker als je weet dat de sector aan Peeters enkele weken terug zélf heeft gevraagd om op een constructieve manier rond de tafel te zitten om meer duiding te krijgen bij de door hem aangehaalde cijfers. Die vergadering vindt op 1 maart al plaats, maar blijkbaar is het belangrijker om eerst de media te halen, dan overleg te plegen. De vastgoedmakelaars voelen zich geviseerd. Dit is pure stemmingmakerij op kap van een welbepaalde sector. Ons proces is al gemaakt nog voor onze stem werd gehoord", meent CIB Vlaanderen.

'Slordig met cijfers'

"De cijfers over de inbreuken die door de Economische Inspectie zijn vastgesteld, zijn wat ze zijn. Dat ze altijd beter kunnen, ontkent CIB Vlaanderen niet en daar zullen we ons als beroepsorganisatie ook voor inzetten, maar dat ze bijzonder vaag gestipuleerd zijn, valt ook niet te ontkennen. Peeters had net zo goed kunnen schrijven dat 85,71 % van de vastgoedmakelaars wél in orde is met het correct aangeven van de prijs. Maar neen, hij gooit alle negatieve cijfers op een hoopje en concludeert dat 6 op de 10 makelaars zich niet houden aan de wettelijke voorschriften. Het is dus maar hoe je het verwoordt."

De sector ontkent ook stellig "te doen alsof zijn neus bloedt." "Het BIV heeft onmiddellijk geantwoord op zijn schrijven, aangevuld met de vraag tot overleg. CIB Vlaanderen daarentegen als meest representatieve beroepsvereniging werd volgens de beroepsvereniging zelf op geen enkel moment geïnformeerd of aangeschreven. "Met constructiviteit bereik je veel meer dan met afbraakpolitiek", oordeelt de beroepsorganisatie die aangeeft nog meer te zullen inzetten op het informeren en sensibiliseren van haar leden."