Zelfvarend, elektrisch containerschip vaart volgend jaar al

De Yara Birkeland, een project van de Noorse bedrijven Yara en Kongsberg, wordt in de tweede helft van 2018 te water gelaten. Het wordt voorgesteld als "het eerste autonome containerschip zonder uitstoot ter wereld".

Autonoom varen

Het containerschip, waarvan de ontwikkeling ongeveer 20 miljoen euro kost, vaart volledig op elektrische batterijen.

Het bevat ook gps, radar, camera's, sensoren en andere technologie om volledig autonoom te kunnen varen. Dat zal pas gebeuren vanaf 2020. In een eerste fase gaat er nog een bemanning aan boord. In 2019 wordt het autonome varen getest.

De Yara Birkeland is een klein containerschip. Het kan maximaal 150 containers per jaar vervoeren.

Dieselvrachtwagens vervangen

Yara is een mestbedrijf, Kongsberg een maritiem technologiebedrijf. Momenteel heeft Yara elke dag meer dan honderd ritten met dieselvrachtwagens nodig om zijn kunstmest en chemicaliën van zijn fabriek in Porsgrunn naar de havens van Brevik en Larvik te krijgen. De Yara Birkeland, die via een fjord vaart, haalt al dat truckverkeer van de weg.

In de havens worden de containers overgeladen op grote containerschepen voor internationaal transport.