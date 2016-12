Zeldzame spin veroorzaakt protest tegen grootste zonnepark van Benelux

VKW Limburg en Voka Limburg klagen het "hemeltergend groen protest" tegen het grootste zonnepark van de Benelux aan. Omdat er zeldzame lentevuurspinnen voorkomen, tekenen enkele natuurverenigingen protest aan tegen het de bouw van het park in het Kristalpark in Lommel. "We zijn dit groen fanatisme dat elke vooruitgang in onze provincie in de kiem wil smoren, meer dan beu", klinkt het zondag bij VKW en Voka Limburg.