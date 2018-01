Wordt lenen moeilijker?

Dat betekent dat kandidaat-kopers meer eigen middelen zullen moeten aanbrengen om een woonkrediet te kunnen verkrijgen. "Vanaf bepaalde niveaus moeten we onze klanten beschermen", aldus Thijs, die zich zorgen maakt over de toenemende risico's van woonkredieten en het feit dat meer en meer mensen zich dieper in de schulden steken om een woning te kunnen kopen.

Niet alle banken gaan hier echter mee akkoord. Zij wijzen er overigens op dat ze hun kredietbeleid zelf al hebben verstrengd. Voor kredieten die meer dan 80 procent van de aankoopprijs bedragen, hanteren ze vaak een hoger tarief. Woonkredieten die de aankoopprijs overstijgen, worden nog maar zelden toegekend. Ook volgens een studie van KU Leuven is "de kans op wanbetalingen 'minimaal' bij kopers die meer dan 80 procent van de aankoopprijs van hun woning lenen".

Belangrijk is om te kijken naar de terugbetalingscapaciteit van de ontlener, klinkt het bij Argenta. Of het nu gaat om een woonkrediet van 80 of 100 procent. Vlaams minister van Financiën zit op dezelfde lijn: "Wie solvabel is, maar weinig startkapitaal heeft, moet voldoende kunnen lenen voor een eigen huis."