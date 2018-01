'Wonen' palmt Nekkerhal in voor 35e keer

De beurs kreeg vorig jaar dus een bredere invulling en wil zich op die manier richten op alle aspecten die komen kijken bij "wonen", met aandacht voor zowel bouwen en renoveren als interieurinrichting. De formule sloeg aan bij het publiek, maar ook bij de exposanten, die dit jaar opnieuw talrijk aanwezig zijn. Met zo'n 240 zijn ze, afkomstig uit de meest uiteenlopende domeinen van de bouwsector, van de ruwbouw tot de laatste afwerking. Ze tonen je er hun nieuwste producten en technieken, alsook de laatste trends op het vlak van interieur, domotica, verlichting, badkamers en keukens...

Info & advies

Wie met specifieke vragen zit over zijn (ver)bouwproject kan terecht bij een heel aantal experts. Zij geven je persoonlijk professioneel advies over zaken als binnenklimaat, verwarming en sanitair, gevelisolatie, haarden, technieken... Het advies is helemaal gratis. Via de website kan je een afspraak vastleggen met de expert(s) naar keuze. Een gesprek duurt zo'n twintig minuten.

De beurs organiseert tijdens die negen dagen ook een aantal infosessie, waarbij experts uitleg geven bij enkele uiteenlopende thema's, van hypothecaire leningen, tot houtbouw en het belang van ramen en deuren. Een volledig overzicht vind je eveneens op de website.

Open-Houtbouw-Dag

Net als vorig jaar wordt er nog een extraatje aan de beurs gebreid. Een week na de beurs, op zondag 11 februari, gaat de Open-Houtbouw-Dag door. Bouwbedrijven gespecialiseerd in houtbouwtechnieken (houtskeletbouw, houtmassiefbouw) geven dan uitzonderlijk toegang tot hun werven en gerealiseerde projecten. Je krijgt er meer uitleg over bouwen met hout en ontmoet de experts. Vragen staat vrij! De volledige lijst van te bezoeken woningen en werven vind je op de website, net als het inschrijvingsformulier.