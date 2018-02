Winnaars Belgian Building Awards bekend

Voor de Architectuurawards werd een totaal nieuw concept ontwikkeld waarbij prijzen werden toegekend in vijf categorieën. Rookie of the Year (voor jonge architectenbureaus), Art Integration (voor geslaagde kunstintegratie), Social Engagement (voor bureaus die een uitmunten in sociaal engagement), International (voor een internationaal project van een Belgisch architectenbureau) en Pioneer (voor een persoon of organisatie die pionierswerk verricht heeft). BATIBOUW reikte de awards uit in samenwerking met Roularta, Redactiebureau Palindroom, de Confederatie Bouw, Ik ga Bouwen & Renoveren, de Orde van Architecten en architectura.be. Ook een aantal exposanten viel in de prijzen.

Rookie of the Year

Winnaar: Raamwerk, collectief voor architectuur, stedenbouw en scenografie

Oordeel van de jury: Raamwerk staat voor een logische en bouwbare architectuur. Als ontwerpers proberen ze de geschiedenis en traditie van het architectuurlandschap te integreren in een persoonlijk verhaal. Bouwen is voor hen het scheppen van een kader waarbinnen en waarrond het leven zich kan afspelen zonder dwingend te zijn. Daglicht, materiaalgebruik en verhoudingen zijn troeven die we als architecten in handen heben. Door deze correct en weloverwogen toe te passen, trachten ze kwalitatieve ruimtes te creëren.

Eervolle vermelding: MADAM architectuur

Andere genomineerden: Net Architectuur en Toop Architectuur

Art Integration

Winnaar: Basisschool De Brug Erpe-Mere (Architectenbureau Bart Dehaene i.s.m. Sileghem & Partners

Oordeel van de jury: Bij een kunstintegratie wordt een kunstenaar gevraagd om een kunstwerk toe te voegen aan een gebouw. Niet zo bij basisschool 'De Brug' in Erpe, waar oude lespaviljoenen plaats maakten voor nieuwe volumes. Na een lang proces besluit kunstenaar Ante Timmermans om een van de oude paviljoenen niet te laten afbreken. Leeg en afgesloten heeft het schijnbaar geen functie. Timmermans maakt een statement door niets te creëren. Hij stelt zo kunstintegratie in vraag en cijfert zichzelf weg. Op het gesaneerde schoolterrein ontstaat een vrijplaats die losstaat van de nieuwe logica, een mythische ruimte, een ode aan de verbeelding.

Eervolle vermeldingen: Landbouwschool 'De Wijnpers' (OFFICE Kersten Geers David Van Severen) en Gebouw O Universiteit Antwerpen (META architectuurbureau)

Andere genomineerde: Spie Heverlee (DMOA)

Social Engagement

Winnaar: DMOA

Oordeel van de jury: Het architectenbureau DMOA zette zich het voorbije jaar via onderzoek, ontwerp en crowdfunding in voor de minderbedeelden. Ze ontfermden zich over de vzw maggie program die met 'maggie' - een low cost, low energy, low weight en long lasting shelter - vluchtelingengemeenschappen de mogelijkheid biedt om op een duurzame manier klaslokalen, medische centra, slaapzalen en opslagplaatsen te bouwen. De tentenconstructies zijn snel op te zetten, modulair, polyvalent en aanpasbaar aan de seizoenen. Onder meer de Verenigde Naties, Artsen Zonder Grenzen, Fedasil en Unicef toonden al interesse.

Eervolle vermelding: CRU! Architecten

International

Winnaar: Centrum voor Traditionele Muziek (OFFICE Kersten Geers David Van Severen)

Oordeel van de jury: Het project integreert zich in het bestaande dichtbebouwde weefsel en volgt de stedenbouwkundige en cultureel architecturale opzet van de typische bebouwing in de medina.Alles draait hierbij om een evenwicht tussen openheid en intimiteit, tussen licht en beschutting, tussen afscherming en verwondering. In de zoektocht naar een symbiose tussen lokale architectuurelementen en westerse bouwfysische technieken, is het stalen gaas dat het gebouw bedekt en dat symbool staat voor een gesluierd voorwerp, niet alleen een technisch hoogstandje maar ook een voorbeeld van internationale samenwerking tussen gepassioneerde vakmensen.

Eervolle vermelding: Housing Complex TM Niigata (Schenk Hattori Architecture Atelier)

Andere genomineerden: vzw Architecten zonder Grenzen, BAST en Guerilla Office Architects

Pioneer

Winnaar: Georgios Maillis, Bouwmeester van Charleroi

Oordeel van de jury: De laatste vier jaar beweegt er van alles in Charleroi. Nieuwe, kwaliteitsvolle projecten zien het daglicht en maken de stad een aangenamere plek om te wonen en te leven. Geen loze woorden of beloftes meer, maar concrete realisaties: nieuwe gebouwen, nieuwe openbare ruimte, nieuwe stadsgezichten, een nieuwe identiteit... Voor de eerste keer tekent een bouwmeester in Wallonië de toekomst van een stad uit, met de steun van de burgemeester. Georgios Maillis zal zonder twijfel zijn stempel hebben gedrukt op de toekomstige geschiedenis van Charleroi. Zijn traject is opmerkelijk en bemoedigend, en kan hopelijk andere Waalse steden inspireren.

Digital Construction Award

Winnaar: Bouwbedrijf Dethier nv

Oordeel van de jury: De informatiseringsgraad van Dethier nv is sterk doorgedreven en kan een voorbeeld zijn voor andere bouwbedrijven. Het bedrijf is doordrongen van de digitalisering en trekt dit helemaal door in haar communicatie, zowel intern als extern. Ook de toekomst ziet Dethier nv rooskleurig. Ze geloven sterk in big data. Daarmee willen ze kennis vanuit het verleden gebruiken om hun producten te verbeteren. Of om het met de woorden van afgevaardigd bestuurder Kevin Dethier te zeggen: "Voor Dethier staat intern innoveren gelijk aan extern beter presteren."

Exposantenprijzen

Ook enkele exposanten vielen in de prijzen in de categorieën Communication (voor de exposant met de beste mediacampagne), Best Experience (voor de standhouder die zorgt voor een ware beleving op de stand) en Product Innovation (voor een nieuw product dat een toonaangevende rol speel in de sector).

Communication

Winnaar: Duco

Oordeel van de jury: De award voor de beste communicatie in het voortraject gaat naar een onderneming die haar belangrijkste stakeholders lang vóór Batibouw wist te mobiliseren voor een evenement waarop de belangrijkste noviteiten in avant-première werden voorgesteld. Dankzij een sterke thematische inkleding en een ietwat mysterieuze omschrijving in de communicatie had het evenement een hoog FOMO-gehalte. Bovendien werd tussen het evenement en deze editie van Batibouw elke gelegenheid aangegrepen om de nieuwe producten verder te lanceren en de deelnemers tot ware merkambassadeurs te kneden. Daarom gaat de award voor beste communicatie naar Duco.

Product Innovation

Winnaar: Nelissen Steenfabrieken

Oordeel van de jury: De jury heeft gekozen voor een productinnovatie die in al haar eenvoud de creativiteit van architecten en bouwheren triggert en het mogelijk maakt om ook zonder technologische hoogstandjes van een buitengevel een visueel boeiend spektakel te maken. De award voor het meest innovatieve product van daarom naar Dubio van Nelissen Steenfabrieken.

Best Experience

Winnaar: Wienerberger

Oordeel van de jury: De jury is op zoek gegaan naar exposanten die pogingen hebben ondernomen om bezoekers op een speelse manier te laten interageren met hun producten of diensten. Naast informatie en een goeie deal sluiten is immers ook entertainment een belangrijke drijfveer voor bezoekers: ze komen naar Batibouw omdat dat gewoon een leuk dagje uit is.

De jury heeft gekozen voor een bedrijf dat de fysieke, mentale en financiële ruimte heeft gecreëerd om bezoekers op een speelse en verrassende manier met het product te laten interageren. Een hoge spektakelwaarde voor de omstanders en een uniek fotografisch souvenir maken van deze plek de hotspot van Batibouw.

De award voor Best Experience gaat naar Wienerberger met de Wienerbergerwall.