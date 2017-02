Welke nieuwigheden op het programma van Batibouw 2017?

Van 16 tot en met 26 februari openen we de deuren van maar liefst 12 paleizen (+ de patio en de Astridhal) voor BATIBOUW. Alle sectoren van de bouw, renovatie, inrichting en decoratie verzamelen zich voor deze 58ste editie. Met bijna 1.000 exposanten verdeeld over 14 showrooms zullen alle beroepscategorieën vertegenwoordigd zijn; van de grote sanitairmerken tot verwarming en domotica... Start u met een ambitieus bouwproject of staat er een kleinere renovatie op de planning? Bent u nog volop aan het plannen of zoekt u al inspiratie voor de afwerking en decoratie? BATIBOUW voldoet aan de verwachtingen van elke bezoeker!

THEMA'S

Meet the experts & use your 5 senses

Dé grote meerwaarde van BATIBOUW is dat alle specialisten van alle sectoren aanwezig zijn onder één dak en dat onze bezoekers de nieuwste producten en diensten niet alleen kunnen ontdekken maar ook zien, voelen, ruiken, horen en proeven. Wat kan u op BATIBOUW zoal beleven? De resonantie en stevigheid van een gipsmuur testen, de kracht van een douchestraal voelen, gevelstenen aanraken en vergelijken met andere wandbekleding, op uw blote voeten lopen en zelf het verschil ervaren tussen parket en laminaat... en natuurlijk dromen en inspiratie opdoen voor uw ideale woning. Heeft u reeds ideeën verzameld op het internet? Perfect! Dan kan u het 'live' komen bekijken op onze beurs, want BATIBOUW is een beleefbeurs.

Checklists

U gaat bouwen of renoveren? Om u heel wat kopzorgen te besparen, hebben wij een gouden tip, namelijk een checklist opstellen. In 2008 bijvoorbeeld is een toestel van de Spaanse vliegtuigmaatschappij Spanair neergestort omdat de checklist niet werd nagekeken! Veiligheid is dus prioriteit... ook wanneer u een bouwproject aanvat. BATIBOUW biedt zijn bezoekers een volledige checklist opgesteld door professionals en opgedeeld per sector. Een niet te missen leidraad om veilig en voorbereid van start te gaan met uw bouw- of renovatieproject. Welke voorzieningen bijvoorbeeld zijn er nodig in een nieuwe keuken? Water, gas of inductie? Welke elektrische apparaten? Hoeveel stopcontacten moet u voorzien? Een kookeiland plaatsen of toch maar niet? Welke afzuigkap? BATIBOUW helpt u om deze beslissingen te maken!

Good deals - Good Investments

Het is geen geheim: investeren in onroerend goed blijft een aantrekkelijke en veilige belegging met een interessant economisch rendement. Een reden te meer om een bezoek te brengen aan BATIBOUW ... dé plaats bij uitstek om u onder te dompelen in de wereld van vastgoedinvesteringen: bouwen, renoveren, huizen, appartementen, woonkredieten... op BATIBOUW kan u alle mogelijkheden onderzoeken. Bovendien zijn er tijdens de beursperiode bijzonder aantrekkelijke voorwaarden die de start van uw project ook een financieel handje helpen. Alle potentiële investeerders zijn welkom in onze 'ImmoVillage' om de meest interessante promoties en aanbiedingen te ontdekken.

Good tools - Good professionals - Good projects

Dit jaar heeft BATIBOUW exclusief Paleis 9 gereserveerd om het nieuwste gereedschap in de kijker te zetten. Professionals krijgen de kans om in een beveiligde ruimte de nieuwste tools te ontdekken én te testen. Ook particulieren die tips willen krijgen en uitkijken naar de nieuwste innovaties en producten op het vlak van gereedschappen en tools, zijn zeer welkom. Om de slaagkansen van uw bouwproject te verhogen, zorgt u best voor een optimale driehoeksverhouding, namelijk een goed project, een goede professional en goed gereedschap! Want goed gereedschap maakt goede arbeiders en goede arbeiders verrichten goed werk!

PROJECTEN

(De volledige activiteitenkalender vindt u online.)

Light Avenue

Mooie verlichting brengt warmte in uw woning en is essentieel voor de aankleding van uw interieur. BATIBOUW nodigt u uit in 'Light Avenue' voor een leerrijke en inspirerende ontdekkingstocht die letterlijk en figuurlijk verlichting zal brengen:

- Een zone waarin u kan experimenteren met eindeloze verlichtingsmogelijkheden.

- Een didactisch gedeelte waarbij u een gefundeerd antwoord krijgt op al uw vragen.

- Een expositie van de 20 meest gekende verlichtingsproducenten.

Tuinkamer - Garden Room

Uw tuin is het verlengde van uw woning, dus 'Outdoor Living' mag zeker niet vergeten worden tijdens een bouw- of renovatieproject. De tuin krijgt in Paleis 1 dan ook een bevoorrechte plaats op onze beurs. Kom even tot rust tijdens een groene wandeling in The Garden Room, waar tuinarchitecten en -aannemers u bijstaan met advies. De vier inspirerende hoofdthema's zijn:

Kindvriendelijke tuinen De tuin is heel vaak hét speelveld van uw kinderen. Hoe kan u een veilige tuin creëren in combinatie met uw esthetische wensen? Speel- en klimtorens, boomhutten, tuinhuisjes... we laten u dromen van een groen speelparadijs.

De tuin is heel vaak hét speelveld van uw kinderen. Hoe kan u een veilige tuin creëren in combinatie met uw esthetische wensen? Speel- en klimtorens, boomhutten, tuinhuisjes... we laten u dromen van een groen speelparadijs. Stadstuinen Zonder enige twijfel willen we ook in de stad genieten van groene en frisse lucht. Daarom is de uitdaging des te groter om het buitenleven naar de stad te halen en 'natuurlijke groenzones' te integreren.

Zonder enige twijfel willen we ook in de stad genieten van groene en frisse lucht. Daarom is de uitdaging des te groter om het buitenleven naar de stad te halen en 'natuurlijke groenzones' te integreren. Outdoor culinaire hoogstandjes Er is niets leuker dan op een mooie zomerdag uw keukenbeleving naar uw tuin te halen: een poolhouse, een open veranda in de tuin, een barbecue, een loungeruimte... kom de nieuwste trends en buitenkeukens ontdekken op BATIBOUW.

Er is niets leuker dan op een mooie zomerdag uw keukenbeleving naar uw tuin te halen: een poolhouse, een open veranda in de tuin, een barbecue, een loungeruimte... kom de nieuwste trends en buitenkeukens ontdekken op BATIBOUW. Algemeen welzijn & beleving in het groen De 'Wellness' Garden Room laat u toe om te ontspannen in uw eigen tuin. Wij stellen voor: de nieuwste outdoor relaxzetels, sfeervolle lounge terrassen, design parasols en zonnewering, sauna's, zwembaden, jacuzzi's, buitenhaarden, tuinverlichting, enz.

Build-IT

Build-IT is hét enige ICT-evenement georganiseerd op een bouw- en renovatiebeurs in België. Het is als het ware een beurs in een beurs. Deze tiende editie brengt experts in de informatie- en communicatietechnologie samen (software en hardware). Build-IT wordt georganiseerd in de Astridhal gedurende de eerste twee dagen en is enkel toegankelijk voor alle vakbezoekers die een toegangsticket hebben van BATIBOUW.

Build-IT vindt plaats op 16 en 17 februari 2017.

Immovillage

BATIBOUW richt zich uiteraard ook tot potentiële investeerders in onroerend goed. Een volledige ruimte, namelijk de Astridhal, wordt gewijd aan deze doelgroep. Iedereen is welkom in ImmoVillage: 100 % focus op immobiliën met 100 % topaanbiedingen aan interessante investeringsvoorwaarden!

BATIBOUW SPONSORT ZIJN BEZOEKERS

B-dagtrip ticket van de NMBS

De NMBS biedt een B-dagtrip aan voor bezoekers die met de trein naar BATIBOUW willen komen. Dit ticket combineert de treinrit vanuit elk Belgisch station én geeft toegang tot het salon. Toegankelijkheid is onze topprioriteit en daarom moedigen wij onze bezoekers aan om het openbaar vervoer te gebruiken. Deze mooie aanbieding geeft u de mogelijkheid om files en volle parkings te vermijden. Brussels Expo is gemakkelijk bereikbaar met de trein, met het openbaar vervoer van de MIVB en De Lijn.

Verlaagde prijzen vanaf 15 u.

Bezoekers die na 15 uur naar het salon komen, betalen slechts € 7.

Een nocturne

Op 23 februari kunnen bezoekers naar BATIBOUW komen tijdens een nocturne. De deuren van BATIBOUW zijn dan geopend tot 23 uur!

Registratie bezoekers

Elke bezoeker wordt uitgenodigd om vooraf online te registreren. Dit vraagt slechts enkele minuten, maar die tijd wint u volledig terug bij aankomst op de beurs.

Na de registratie ontvangt de bezoeker een e-mail met daarin een badge die hij/zij kan afdrukken. Deze badge bevat een barcode die u scant bij de toegang. U heeft ook de mogelijkheid om via deze batch uw gegevens te bezorgen aan de exposanten door simpelweg de barcode te scannen. De exposant heeft hiervoor een speciale applicatie op zijn smartphone.

Uiteraard verandert er niets voor de vakmensen die zich op voorhand inschrijven. Ook zij krijgen via hun batch toegang tot het salon aan de voorziene badgetoegangen. Dankzij dit efficiënte systeem vermijdt BATIBOUW lange wachtrijen aan de ingang en faciliteert het datamanagement voor de exposanten.

PRAKTISCH

Openingstijden

Dagen voorbehouden voor professionals:

Donderdag 16 februari 2017 van 10 u. tot 18.30 u.Vrijdag 17 februari 2017 van 10 tot 21 u. (nocturne)

Particulieren:

Zaterdag 18 februari tot en met zondag 26 februari 2017 van 10 u. tot 18.30 u. Nocturne op donderdag 23 februari van 10u. tot 23u.

Paleis: Alle paleizen

Toegangsprijs

Groot publiek :

Tickets: € 12,50/dag

Tickets online: € 10,50/dag (of € 13 /dag met catalogus)

Tickets geldig na 15 u.: € 7/dag

Bedrijven :

Tickets voor één van de twee dagen gereserveerd voor professionals: € 40 (beschikbaar online aan dezelfde prijs).

Catalogus BATIBOUW: € 3