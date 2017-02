Wat ik geleerd heb door mijn allereerste keer op Batibouw

Mijn vriend en ik kochten net samen een huis waar we over enkele maanden zullen intrekken. Grote verbouwingen plannen we nog niet meteen, daarvoor moeten we eerst nog. wat sparen. Maar het is altijd fijn om ideeën te sprokkelen en sommige ervan kunnen uitgroeien tot realisaties. Batibouw is zo'n beurs waar je alles bij elkaar vindt: handig! Concrete prijsoffertes aanvragen heb ik niet gedaan, maar ik leerde er wel verschillende bedrijven en materialen beter kennen. Dit zijn de belangrijkste dingen die ik geleerd heb.

Akoestiek

Hoe onze nieuwe buren eruitzien of hoe ze leven, weten we nog niet. Misschien spelen ze wel luide muziek op hun tv, roepen ze in het midden van de nacht of klakken ze met hoge hakken. En horen we dat door de muren heen. We gaan ervan uit dat dat niet het geval is, maar ik begrijp dat een slechte akoestiek in huis je horendol kan maken. Door mijn gesprek met Marcelo Blasco, ben ik voorbereid op de soorten akoestische probleemgeluiden en -vooral- op hoe je ze kan verhelpen.

Thuiswerken

De bureau is mijn tempel en belangrijk omdat ik er veel tijd in doorbreng. Op Batibouw kwam ik te weten dat verlichting in een bureau helemaal anders is dan in pakweg de living. Kies voor een heel helder licht, zodat je goed wakker blijft. In ons nieuwe huis zullen we daarop letten. Samen met een verstelbare bureau schat ik dat het impact kan hebben op mijn productiviteit.

Keukens voor grote mensen

Halleluja, er bestaan dampkappen voor grote mensen. Ik meet 1,83 meter en dat blijkt niet altijd de ideale lengte in oudere huizen. In het huis waar we nu wonen, hebben we de dampkap ettelijke centimeters verhoogd. En dan nog zou die eigenlijk hoger mogen hangen. Nu weet ik ook dat er dampkappen bestaan die schuin aan de muur kunnen geïnstalleerd worden. Of mogelijk nog handiger: in de kookplaat. Ergonomie is wel belangrijk, dus als we een nieuwe keuken installeren over enkele jaren, wil ik er een met veel lades. Dan hoef ik me niet meer te bukken en de hele kast overhoop te halen om die ene ovenschaal te nemen.

Hard water

Waar ik woon, zo tussen Gent en Antwerpen, is er veel hardheid in het water. Onze douchekop kan er over meespreken, want die moeten we af en toe ontkalken. Met kleine aanpassingen kunnen we dat vervelende karweitje vermijden. Door een waterontharder te gebruiken, of SoluCalc, dat kalk in het water oplost door koolstofdioxide toe te voegen.

Bewuster nadenken

Op Batibouw merk je dat veel bedrijven bezig zijn met duurzaamheid. De facturen worden duurder, en klanten vragen naar water- en energiebesparende producten. Ik leef wel bewust, maar Batibouw heeft me nog een tikkeltje meer doen nadenken over duurzaamheid. Welke materialen gebruik je? Hoe plan je alles in je huis?

Maar net zoals zovele Belgen wegen we de prijs en de kwaliteit van producten af. Kies je voor een duurzaam materiaal en betaal je waarschijnlijk meer? Of voor een goedkoper product, waardoor je andere dingen kan kopen? Mijn vriend en ik kiezen eerder voor de duurzame optie bij de lokale handelaar. Ook al betekent dat we misschien iets langer moeten sparen. Als je daardoor de Belgische economie en wereldwijde ecologie kan versterken, kopen we een product waar we in geloven.

Mijn conclusie? Batibouw is een interessante beurs, zelfs als je nog niet middenin de verbouwplannen zit. Je rekt wel best genoeg tijd uit om alle interessante standen te bezoeken.