Voortaan verplichte verzekering voor architecten en aannemers

Architecten waren al langer verplicht om zich te laten verzekeren, maar de andere actoren in de bouw, zoals aannemers, niet. Dat probleem werd in 2007 al vastgesteld door het Grondwettelijk Hof en is nu rechtgezet. Voortaan moet iedereen, ook bijvoorbeeld studiebureaus, zich laten verzekeren voor een tienjarige aansprakelijkheid.

"Deze wet werkt de discriminatie weg tussen architecten en aannemers", zegt minister van Economie Kris Peeters. "De verzekering dekt de risico's en verbetert ook de positie van de bouwheer. Dit zal de bouwmarkt beter reguleren en zo de consument beter beschermen."

De verzekering is van toepassing voor gebouwen die bestemd zijn voor bewoning. De maximum vergoeding bij schade bedraagt 500.000 euro. Wie actief is in de bouw kan kiezen voor een jaarpolis of een verzekering per project. Die laatste kunnen verschillende dienstverleners ook samen afsluiten. (Belga)