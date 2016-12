Vlaamse miljoenenpremie voor restauratie unieke Sint-Katharinakerk Hoogstraten

De Sint-Katharinakerk dateert uit de zestiende eeuw en is al sinds 1936 een beschermd monument. De kerk beschikt over een ruime verzameling glasramen, waarvan vooral de zeven hoge ramen boven het altaar opvallen. Die beelden de zeven sacramenten uit en zijn van de hand van de zeventiende-eeuwse glasschilder Anton Evertsz. Het lood in de glasramen is echter niet stevig genoeg meer. De ramen krijgen daarom een beschermende beglazing.

De Vlaamse erfgoedpremie zal ook dienen om de gevelbekleding, de beton- en dakstructuur, de dakbedekking, het schrijnwerk en het uurwerk van de kerktoren aan te pakken. Ook de toegankelijkheid van die toren zal verbeterd worden. De kerktoren is overigens niet meer origineel, aangezien hij in 1944 door het Duitse leger werd opgeblazen. Na de oorlog werd hij wel naar origineel plan heropgebouwd. In de toren bevindt zich sinds 1960 ook een beiaard met maar liefst 51 klokken. (Belga)