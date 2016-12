Vlaamse bouwmeester wil mensen belonen die naar de stad verhuizen

Verlaag het kadastraal inkomen van woningen in de stad en laat mensen in verafgelegen plaatsen meer betalen voor de aanleg van nutsvoorzieningen. Dat zijn twee voorstellen van de Vlaamse bouwmeester Leo Van Broeck in het kader van de betonstop, waarover de Vlaamse regering woensdagavond een akkoord bereikte. Dat schrijven De Morgen en Het Laatste Nieuws.

'Huizen in steden hebben nu vaak een hoger kadastraal inkomen dan huizen in landelijker gebieden', legt Van Broeck uit. 'Dat is niet correct, want een huis in zo'n landelijk gebied kost de overheid gemiddeld 2.000 euro meer dan een huis in een stedelijk gebied. Als we mensen willen stimuleren om uit hun afgelegen woningen te komen, dan moeten we het kadastraal inkomen ervan verhogen. Voor huizen in de stad moeten we dat net verlagen.'

Die maatregel moet volgens de bouwmeester heel geleidelijk worden ingevoerd, en is ook niet de enige hefboom die hij ziet om mensen die afgelegen willen wonen dat in hun portemonnee te laten voelen. 'Nu is het zo dat burgers die gas aansluiten allemaal even veel betalen, ongeacht of er een meter of vijfhonderd meter gasbuis nodig is. Want het is de overheid die bijpast. Daar moeten we van af. We moeten de burger die afgelegen woont mee laten betalen voor die extra kosten.'