Vlaams-Brabant subsidieert maatregelen om woningen weerbaar te maken tegen wateroverlast

In het kader van een pilootproject voerde de Vlaamse Milieumaatschappij in Sint-Pieters-Leeuw, Beersel en Sint-Genesius-Rode analyses uit waaruit bleek dat dergelijke maatregelen aangewezen zijn voor een 170-tal woningen. Voorbeelden van maatregelen zijn het installeren van terugslagkleppen, aanleggen van beschermdijken of keermuren, het plaatsen van verwijderbare schotten, aanbrengen van een waterdichte coating en het aanleggen van drempels voor een ondergrondse garage.

De deputatie duidt in de toekomst prioritaire gebieden aan waar collectieve maatregelen geen efficiënte oplossing kunnen bieden en het subsidiereglement van kracht wordt. Omwille van het geleverde studiewerk worden Beersel, Sint-Pieters-Leeuw en Sint-Genesius-Rode als eerste drie gebieden aangeduid.

75 procent

De subsidie bedraagt 75 procent van de bewezen kosten voor de uitvoering van de maatregelen, met een maximum van 7.500 euro per aanvraag voor een private woning en 10.000 euro voor een woning in collectief gebruik.

In de begroting 2018, waarover de provincieraad dinsdag de behandeling aanvatte, is voor dit subsidiereglement 1 miljoen euro voorzien. Voor overstromingsgebieden wordt 1,5 miljoen euro uitgetrokken. Om de achterstand in welzijnsvoorzieningen weg te werken, kent de provincie 2,5 miljoen euro toe aan het in oprichting zijnde Vlabinvest.