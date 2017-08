Vijf kandidaten dingen naar titel 'Het Schoonste Gebouw'

Om haar onroerend erfgoed onder de aandacht te brengen, organiseert de stad Antwerpen opnieuw de zoektocht naar Het Schoonste Gebouw. Alle Antwerpse gebouwen met erfgoedwaarde die in de afgelopen vijf jaar zijn gerestaureerd, gerenoveerd of een nieuwe bestemming kregen, kunnen in 2017 de titel van 'Het Schoonste Gebouw' winnen.