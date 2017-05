Veralgemening verlaagd btw-tarief voor sloop en wederopbouw zou schatkist 113,9 miljoen euro kosten

Op dit moment kan je in 32 Belgische steden aan 6 procent een woning slopen en een nieuwe in de plaats zetten. Voorwaarde is onder meer dat dit in "één handeling" gebeurt en het gebouw na de werken hoofdzakelijk gebruikt wordt als privéwoning. In 2009 en 2010 werd de maatregel tijdelijk uitgebreid naar het hele land, om de bouwsector in crisistijd een duwtje in de rug te geven.

Regeringspartij MR wil het verlaagde tarief nu opnieuw veralgemenen en diende daartoe een wetsvoorstel in. Volgens het Rekenhof zou dat jaarlijks zowat 113,9 miljoen euro kosten. De cijferaars kunnen dat naar eigen zeggen vrij precies inschatten, net omdat de maatregel in 2009 en 2010 al eens werd veralgemeend. Concreet gaat het Rekenhof uit van een vierduizendtal woningen die gemiddeld per jaar worden opgetrokken via afbraak en wederopbouw, samen goed voor een omzet van zowat 850 miljoen euro. Trek je daar de woningen af uit de 32 steden waar het nu al goedkoper kan, dan komt de omzet op 759 miljoen. Op die omzet niet langer 21 procent, maar nog slechts 6 procent btw heffen, zou de schatkist dus 113,9 miljoen euro kosten.

Het Rekenhof tempert bovendien de hoop op eventuele terugverdieneffecten. Om het systeem 'break even' te laten draaien, zouden "nagenoeg 8.688 woningen bovenop het huidige aantal afbraken/heropbouw moeten gerealiseerd worden", klinkt het. "Dat lijkt toch wel zeer hoog gegrepen. Er wordt dus op dergelijke terugverdieneffectnen niet gerekend in deze context."