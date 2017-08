Varkensstal wordt kinderdagverblijf: overheid wil geen leegstaande gebouwen meer

Volgens Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) gaat het concreet om 2.700 bedrijfsgebouwen. Die zijn elk minstens 500 vierkante meter groot. De gebouwen staan al geruime tijd leeg. Jaarlijks betalen de eigenaars samen bijna 20 miljoen euro aan leegstandheffing.

De inspanningen om die leegstaande gebouwen in gebruik te nemen, worden nu opgedreven. Zes op de tien gebouwen liggen buiten de grote steden. Daar wil Schauvliege net voorkomen dat er groene ruimte verloren gaat. 'We zullen de leegstand specifiek per gebied aanpakken, in plaats van overal in Vlaanderen op dezelfde manier te werk te gaan', aldus de minister. In het West-Vlaamse Ruiselede vond een nieuw kinderdagverblijf zo onderdak in een leegstaande varkensstal.

Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck beklemtoont in de krant dat Vlaanderen nu al is volgebouwd. Het behoud van de schaarse vrije ruimte in Vlaanderen is een ­stokpaardje van hem. Hij wil dat er tegen 2040 geen nieuwe stukken bouwgrond worden aangesneden.