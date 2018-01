Van een minimalistisch badkamerinterieur tot slimme domotica: zes nieuwigheden op BIS

Designramen in pvc, hout en aluminium

De belgische marktleider in ramen en deuren, Profel, stelt op de BIS-beurs designramen in pvc, hout en aluminium voor. Voor liefhebbers van een klassieke uitstraling is er het Antica-raam in hout. Consumenten met een meer moderne smaak kunnen kiezen voor Mato- of Dritto-ramen. Design in drie materialen, dus.

Stand nr. 1538.

Slimme domotica

Domotica voor iedereen met de app MyHOME_Up, de slimme thermostaat Smarther en nieuwe trendy afwerkingen in Axolute Air en LivingLight Air schakelmateriaal: de stand van BTicino heeft enkele verrassingen in petto.

Zo komt het merk nu ook met een thermostaat met geïntegreerde WiFi die op een simpele manier het comfort in huis moet optimaliseren. Bij Smarther krijg je ook een gratis app, die dankzij zijn geo-locatiefunctie altijd weet waar je bent en zo je huis al kan voorbereiden op je thuiskomst.

Stand nr. 5218

Minimalistisch badkamerinterieur

De tijd van achterafbadkamertjes is al lang voorbij. Dat benadrukt Van Marcke nog maar eens op deze BIS-beurs. De collectie Line Art geven dankzij het gebruik van duurzaam gekapte teak en eik een unieke uitstraling aan je badkamer. Line Art combineert traditioneel schrijnwerk met innovatieve technologie om een kwalitatief hoogstaand product te garanderen.

Stand nr. 411.

Bekende circulatiepomp, generatie 2.0

Op BIS 2017 stelt WILO de nieuwe Wilo-Yonos PICO voor. De energieprestaties zijn natuurlijk erg belangrijk, dus hebben ze veel goede eigenschappen van het systeem behouden. Net zoals bij de vorige versie combineren ze de uitstekende technologische prestaties van de ECM motor met een haarscherpe instelling van 0,1 m. Daarbij kan het energieverbruik voortdurend in het oog worden gehouden via een LED-display.

De nieuwe functies maken dat de circulatiepomp nog gebruiksvriendelijker is geworden en ook het design werd compacter.

Flexibiliteit troef met vernieuwde gevelsteencollectie

De Wienerberger-gevelsteencollecie Imperium is op maat gemaakt voor fijnproevers: het kaleilaagje waarmee de steen werd afgewerkt, geeft gevels namelijk een krachtige uitstraling. Voortaan zullen nog meer mensen die standing aan hun huis kunnen geven, want Wienerberger komt met nieuwe maten en kleuren.

Interessant is de gelijmde look, terwijl je de gevelstenen toch eenvoudig te metsen zijn.

Stand nr. 1403

Online verwarmingsketels shoppen

Verwarmingsketelshop.be is een jong, ambitieus platform van de Oost-Vlaamse HVAC-specialist KLIMA+ in samenwerking met Verwarmslimmer.be. . De webshop is een alles-in-één oplossing voor je verwarmingsketel: je kunt er een nieuwe ketel aankopen of huren dankzij een eenvoudige keuzehulp, je ketel laten herstellen en onderhouden. E-commerce is meer dan ooit geïntegreerd in de bouw- en energiesector, interessant dus om een kijkje te gaan nemen.

Stand nr. 5430.