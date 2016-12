Uplace hoopt bouw in 2017 te starten

Uplace presenteerde naast enkele innovatieve belevingsaspecten ook een nieuw virtueel bezoek aan het complex, dat voor het eerst een heleboel functies in één bestemming wil combineren, van "experience shopping" tot hotel, kantoren, concertzaal, bioscopen, entertainment voor families en kinderen, eten en drinken. "Of het nu gaat om de uitrusting van kantoren, de cinema, de duurzaamheid van het hele complex of de manier waarop we informatie bieden, we hebben alle troeven in handen om technologisch de slimste ervaringsbestemming te worden", aldus Jan Van Lancker, CEO van Uplace.

Tijdens de studiedag prezen enkele prominenten uit de bedrijfswereld het innovatieve van het concept. Peter Decuypere, de bedenker van I Love Techno, had het over "Rock Uplace", "een dagelijks festival waar je bezoekers de keuze biedt uit een groot aantal belevingen en waar men, net als op een muziekfestival, kan kiezen wanneer en waar men wil eten, drinken, zien, meemaken en delen".

Momenteel beschikt Uplace over de nodige milieu- en socio-economische vergunning en is ook het ruimtelijk structuurplan definitief vastgesteld. Volgens woordvoerster Laura Van Waeyenberge is het nog wachten op de bouwvergunning om opnieuw volledig vergund te worden. "In het kader van het voorbije openbaar onderzoek naar de bouwvergunning werden in Vlaanderen slechts vier bezwaarschriften ingediend, afkomstig van de steden Leuven en Vilvoorde en van twee concurrenten van Uplace." Er lopen wel nog procedures voor de Raad van State tegen de milieuvergunning en het GRUP. (Belga)