Tussen 2007 en 2024 wordt ruim 40 procent van Charleroi gerenoveerd

De renovatiewerken in de benedenstad van Charleroi startten elf jaar geleden, met behulp van het Europese fonds Feder. Nu zijn de werken in een tweede fase aanbeland. De nadruk ligt daarbij op de bovenstad, met onder meer de renovatie van het Palais des Expositions voor een bedrag van 36,5 miljoen euro. Ook het Palais des Beaux-Arts wordt gerenoveerd, en er komt een Palais des Congrès.

De tweede fase loopt nog tot 2020. Er wordt in totaal 142 miljoen euro aan overheidsmiddelen voor vrijgemaakt. Nog meer geld is afkomstig van privé-investeerders. 'Per euro overheidsgeld die in Charleroi wordt geïnvesteerd, komt er zes euro aan particuliere fondsen vrij', aldus Magnette, die verwees naar de 447,4 miljoen euro die privé-investeerders pompen in de projecten Phénix en Sambre.

De stad is op Mipim aanwezig om nog meer investeerders te overtuigen.