Tinder voor steden: deze app betrekt iedereen bij stadsplanning

Ben je het niet eens met de toekomstige bouw van een gigantisch appartementsblok naast de deur? Hoe gemakkelijk zou het dan wel niet zijn om simpelweg naar links te swipen? Dat klinkt misschien in je oren als verre toekomstmuziek, maar de 'Tinder voor steden' is al succesvol toegepast in Santa Monica in California.

Cityswipe is een op Tinder lijkende app die lokale bewoners verschillende versies van hun wijk presenteert. Zij kunnen dan doorheen de opties swipen en simpele vragen vragen als "Wil je meer groen?", "Wil je rode of blauwe zitbanken?" of "Welk van de twee rondpunten vind je het mooist?" beantwoorden. Op die manier kan iedereen bijdragen aan hoe zijn of haar stad er komt uit te zien en wordt dat proces volledig transparant. (EK)